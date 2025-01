Thể thao Những con số thống kê trận đấu Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An Là đội cửa dưới ở trận đấu sắp tới, những con số thống kê cặp đấu này càng chứng tỏ sự lép vế của Sông Lam Nghệ An so với đội chủ nhà.

Thật vậy, trong 3 lần đối đầu gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An toàn phải nhận những thất bại trước đội bóng ngành Công an. Đó là thất bại 2-1 trên sân Hàng Đẫy ở V.League 2023 và 2 trận thua tại V.League 2023/2024. Có thể nói, Công an Hà Nội là đội bóng kỵ dơ của Sông Lam Nghệ An tại V.League.

Bên cạnh đó, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking đang có phong độ rất tốt trong khoảng thời gian gần đây. Đội bóng ngành Công an đã có 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong đó, ấn tượng là chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đội bóng Philippines Kaya tại ASEAN Club Championship.

Công an Hà Nội đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Ảnh: VPF

Ngoài ra, phong độ trên sân nhà của Công an Hà Nội cũng là rất tốt. Trong 4 trận đấu tại sân Hàng Đẫy, đội bóng ngành Công an đã giành chiến thắng 3 và chỉ để thua 1 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Do đó, trận đấu sắp tới được dự báo sẽ là 1 trận đấu đầy khó khăn cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Về phía đội khách Sông Lam Nghệ An, chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia vừa qua là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2024/2025. Hy vọng chiến thắng này sẽ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật tăng thêm sự tự tin để cải thiện phong độ tại V.League.

Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay sẽ giúp cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tự tin hơn. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhất là, sau 9 vòng đã đấu, Sông Lam Nghệ An mới chỉ có 5 trận hòa và 4 trận thua, đứng vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Phong độ trên sân khách của đội bóng xứ Nghệ cũng khá phập phù. Nguyễn Văn Việt và các đồng đội chỉ mới có 2 trận hòa và phải chịu 2 trận thua sau 4 trận đấu hành quân xa nhà. Vì vậy, trong chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy sắp tới, có được 1 điểm đã là 1 thành công của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Đặc biệt, thành tích trong tháng 1 của Sông Lam Nghệ An tại V.League là không tốt. Sau 3 trận đấu ra quân trong tháng 1, đội bóng xứ Nghệ chỉ có 1 trận hòa và chịu thua 2 trận. Có thể nói, những con số thống kê đang không nghiêng về đội chủ sân Vinh. Và chỉ có những sự nỗ lực hết mình của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật mới có thể giúp họ có được kết quả thuận lợi tại sân Hàng Đẫy.

Về mặt cá nhân, người thi đấu nổi bật nhất bên phía Công an Hà Nội là tiền vệ Léo Artur. Sau 11 trận đấu trên mọi đấu trường, tiền vệ người Brazil đã ghi được 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, một con số khủng khiếp. Do đó, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An sẽ phải giành sự quan tâm đặc biệt đến Léo Artur để hạn chế sự nguy hiểm của tiền vệ mang áo số 10 này.

Léo Artur đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League với 7 bàn thắng. Ảnh: VPF

Trong đó, tiền vệ Phan Bá Quyền sẽ là niềm hy vọng của Sông Lam Nghệ An. Nếu có được thể trạng và phong độ tốt nhất thì Phan Bá Quyền hoàn toàn có thể khóa chặt Léo Artur như đã từng làm khi tiền vệ Brazil còn thi đấu cho Quy Nhơn Bình Định.

Trong khi đó, hàng công của Sông Lam Nghệ An sẽ trông chờ vào tiền đạo Benjamin Kuku. Tiền đạo mang áo số 10 này đã có 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 9 trận đấu. Khi mà Michael Olaha đang chạy đua để kịp hồi phục chấn thương thì Benjamin Kuku chính là niềm hy vọng lớn nhất để đội bóng xứ Nghệ có điểm tại sân Hàng Đẫy.

Hy vọng rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có được đấu pháp hợp lý cùng với phong độ cao nhất để giành được 1 kết quả thuận lợi trước Công an Hà Nội.