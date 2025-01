Thể thao Những tín hiệu khởi sắc nơi hàng thủ của Sông Lam Nghệ An Qua màn trình diễn của Sông Lam Nghệ An tại trận đấu gặp Công an Hà Nội thuộc vòng 10 V.League 2024/25, người hâm mộ như đã thấy được những tín hiệu khởi sắc nơi hàng thủ ở đội bóng này.

Như đã biết, sau 9 trận đầu tiên của mùa giải năm nay, bức tường phòng ngự đến từ đội bóng xứ Nghệ đã bị xuyên thủng tới 16 lần. Cùng với Đà Nẵng, họ là 1 trong 2 câu lạc bộ chịu nhiều bàn thua nhất khi giai đoạn lượt đi mới chỉ trải qua 2/3 chặng đường. Chính vì vậy, khi phải đối đầu với đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công như Công an Hà Nội, không ít khán giả xứ Nghệ đã bày tỏ sự bi quan cho mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy của đội nhà.

Đội hình ra sân của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

Tuy nhiên, trong cuộc đọ sức này, hàng thủ đội khách đã thể hiện lối chơi khá chặt chẽ, đóng góp quan trọng vào kết quả chung cuộc 1-1.

Và để mang vệ 1 điểm khi phải làm khách ở sân Hàng Đẫy, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã triển khai sơ đồ 4-2-3-1 một cách hợp lý, tạo sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Trung tâm hàng thủ với cặp trung vệ Lê Văn Thành và Zaracho đã duy trì sự ổn định và phối hợp ăn ý. Nhiều pha tấn công từ phía chủ nhà, đặc biệt là các tình huống xử lý cá nhân của Quang Hải, Leo Artur, hay Alan gần như bị bộ đôi này vô hiệu hóa.

Trong đó, phải dành lời khen đến trung vệ Lê Văn Thành. Dù ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất, trung vệ mang áo số 5 bên phía Sông Lam Nghệ An đã để Gomes thoát xuống ở cột hai để ghi bàn thắng, nhưng phải nói rằng, Lê Văn Thành đã thi đấu khá tự tin và tỉnh táo trong trận này.

Bằng khả năng phán đoán chính xác, Văn Thành đã hóa giải nhiều pha bóng nguy hiểm từ đối thủ. Văn Thành đã để lại điểm nhấn khi cản phá ngay trên vạch vôi, sau cú đệm lòng cận thành của Leo Artur, giúp đội nhà tránh được bàn thua mười mươi.

Zaracho mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, để có được thế trận vững chắc không thể không nhắc đến sự đóng góp của bộ đôi tiền vệ phòng ngự Văn Bách và Quang Tú hay ở hiệp 2 là Phan Bá Quyền và Quang Vinh. Họ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa mà còn cho thấy sự xuất sắc trong việc thoát pressing và phát động tấn công nhanh. Khả năng chuyển đổi trạng thái mượt mà của những cầu thủ này cũng đã giúp Sông Lam Nghệ An duy trì thế trận ổn định, dù chịu sức ép lớn từ đối phương.

Một điểm đáng khen khác của Sông Lam Nghệ An là sự tập trung cao độ. Dù đội chủ nhà kiểm soát bóng lên đến 65%, nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành Văn Việt. Khả năng bọc lót ăn ý đã giúp đội bóng xứ Nghệ bảo toàn mành lưới trong suốt thời gian ở hiệp thi đấu thứ 2.

Dẫu hàng thủ Sông Lam Nghệ An đã cho thấy sự khởi sắc nhưng vẫn cần nhìn nhận rằng, Công an Hà Nội đã thiếu một chút may mắn trong trận này. Đặc biệt, ở hai pha chuyền bóng của Leo Artur ngay trước vạch 16m50 vào cuối hiệp 2 đã mở toang cách cửa có bàn thắng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, tiếc rằng, Đình Bắc trong pha đối mặt với thủ môn Văn Việt đã không đủ tinh tế để lập công.

Điều này cho thấy, dù hàng thủ Sông Lam Nghệ An đã chơi khá kín kẽ, nhưng vẫn còn đó những khoảng trống cần được cải thiện. Và để hiện thực hóa được mục tiêu trụ hạng trong mùa giải năm nay, huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự vẫn cần xây dựng thêm những giải pháp, để mang đến sự ổn định cho tuyến phòng ngự của Sông Lam Nghệ An./.