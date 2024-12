Thể thao Cải thiện tuyến giữa SLNA - Phan Bá Quyền và những ai? Tuyến giữa đang là tuyến yếu nhất của Sông Lam Nghệ An sau 9 vòng đã đấu. Để cải thiện thành tích trong giai đoạn sắp tới thì đội bóng xứ Nghệ phải nâng cấp tuyến giữa trong quãng thời gian V.League tạm nghỉ.

Tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn đã qua thường là sự hiện diện của những cái tên như Nguyễn Quang Vinh, Đinh Xuân Tiến, Đặng Quang Tú hay Nguyễn Xuân Bình. Trong đó, Nguyễn Quang Vinh hay Đinh Xuân Tiến là những cái tên đã có màn trình diễn chấp nhận được.

Còn vị trí tiền vệ mỏ neo chính là vị trí đáng lo nhất của đội bóng xứ Nghệ. Nguyên nhân dẫn đến sự thiếu an tâm này là do thiếu vắng tiền vệ Phan Bá Quyền. Tiền vệ sinh năm 2002 này vẫn đang quá trình hồi phục chấn thương gặp phải ở trận đấu với Đông Á Thanh Hóa mùa giải trước. Những người thay thế cho Phan Bá Quyền là Đặng Quang Tú hay Nguyễn Xuân Bình đã không thể khỏa lấp khoảng trống mà tiền vệ này để lại. Do đó, Ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An cần có những tính toán về mặt nhân sự để nâng cấp chất lượng tuyến giữa trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Việc thiếu vắng Phan Bá Quyền khiến cho tuyến giữa Sông Lam Nghệ An suy yếu đi rất nhiều. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đầu tiên đó là hy vọng Phan Bá Quyền sớm trở lại sau chấn thương. Gần 2 tháng V.League tạm nghỉ sẽ là quãng thời gian quý giá để cho tiền vệ mang áo số 19 hồi phục và tìm lại cảm giác thi đấu. Nếu Phan Bá Quyền có được phong độ tốt nhất thì tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An sẽ an tâm phần nào trong giai đoạn khó khăn sắp tới.

Tuy vậy, nếu Phan Bá Quyền chưa kịp trở lại hoặc trở lại nhưng chưa thể có phong độ cao nhất, thì đây sẽ là bài toán khó cho huấn luyện viên Phan Như Thuật. Đó sẽ là tìm ra những "nhân sự mới" thích hợp hơn để thi đấu vị trí tiền vệ mỏ neo, hoặc thay đổi cấu trúc hàng tiền vệ để đem đến sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Nói là "nhân sự mới" nhưng thực chất vẫn sẽ là những con người sẵn có của câu lạc bộ được đưa lên để đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nên nhớ là đội bóng xứ Nghệ đã từng khai phá ra vai trò mới cho Phạm Xuân Mạnh khi đẩy từ vị trí hậu vệ biên lên đá tiền vệ phòng ngự. Do đó, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng đội nhà sẽ sớm tìm ra được 1 tiền vệ phòng ngự mới trong bối cảnh khó khăn này.

Đó có thể là đẩy Sebastian Zaracho lên cao hoặc tin tưởng vào tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Tuấn. Ưu điểm của những cầu thủ này là thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi tốt. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Nguyễn Trọng Tuấn hay khả năng chia bài của cầu thủ người Paraguay vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Nếu không tìm ra được người thay thế chất lượng thì huấn luyện viên Phan Như Thuật phải thay đổi cấu trúc đội hình và lối chơi để phù hợp với những con người đang có trong tay.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải có những điều chỉnh để cải thiện tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Sơ đồ 5-3-2 tập trung số lượng lớn nơi hàng phòng ngự nhưng vẫn không đảm bảo cho sự chắc chắn của đội bóng xứ Nghệ. Bởi lẽ, khả năng đánh chặn từ xa của Sông Lam Nghệ An đang là quá yếu tạo điều kiện cho đội bạn thoải mái ngắm nghía và tung ra các đường chuyền từ giữa sân. Trong khi, đội bóng xứ Nghệ không có những máy quét để cắt đi những đường chuyền đó. Trận thua tan tác trước Thể Công Viettel là một minh chứng.

Để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ thì huấn luyện viên có thể chuyển sang sơ đồ có nhiều tiền vệ hơn. Với 4 hoặc 5 tiền vệ nơi tuyến giữa Sông Lam Nghệ An sẽ có được những cuộc vây ráp chất lượng hơn khi đối thủ triển khai tấn công. Trong khi, số lượng đông đảo tiền vệ cũng sẽ giúp cho huấn luyện viên Phan Như Thuật dễ dàng triển khai các tình huống ban bật để đưa bóng lên phía trước.

Với việc sử dụng sơ đồ chiến thuật có nhiều tiền vệ thì Sông Lam Nghệ An sẽ tạo ra nhiều đất diễn hơn cho Trần Mạnh Quỳnh, Lê Đình Long Vũ hay Nguyễn Văn Bách. Đây là những tiền vệ cánh khá chất lượng của đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, nếu cần thiết thì Michael Olaha có thể được kéo về để tăng thêm sức chiến đấu cho tuyến giữa Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, việc tăng cường quân số cho tuyến tiền vệ cũng đồng nghĩa rút bớt nhân sự ở các tuyến khác. Vì vậy, tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An phải tích cực hoạt động để hỗ trợ cho các tuyến khác.

Đặc biệt, mặt trận phòng ngự nơi mà giữa hàng thủ và tuyến tiền vệ đội bóng xứ Nghệ thường có một khoảng trống khá lớn ở những trận đấu đã qua. Đây là điểm yếu để cho đối phương khai thác tung ra các miếng đánh nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt. Do đó, điều chỉnh cự ly đội hình hợp lý cũng sẽ là một bài toán cấp bách của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Nhất là khi, Sông Lam Nghệ An cần một đội hình phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp khi gặp những đội thủ mạnh trong thời gian sắp tới.

Sông Lam Nghệ An cần 1 tiền vệ chất lượng như Bicou Bissainthe của Câu lạc bộ Hải Phòng. Ảnh tư liệu: VPF

2 tháng là quãng thời gian không ngắn đối với Sông Lam Nghệ An và huấn luyện viên Phan Như Thuật. Hy vọng, vị huấn luyện viên sinh năm 1984 và các cộng sự sẽ có được những điều chỉnh hợp lý trong cả chiến thuật lẫn con người để giúp tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ thi đấu tốt hơn.

Nếu vẫn không có được sự cải thiện thì có lẽ tăng cường những tân binh chất lượng nơi tuyến tiền vệ chính là phương án cuối cùng để giúp cho Sông Lam Nghệ An có được thế trận tốt hơn. Đó có thể là 1 ngoại binh và 1 nội binh giàu kinh nghiệm.

Tuy vậy, để có được những tiền vệ chất lượng thì cần có sự chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh mịt mù này thì chi tiêu mạnh tay là yêu cầu cấp thiết để cứu Sông Lam Nghệ An tránh khỏi xuống hạng (hoặc đá Play off) ở mùa giải năm nay.

Đây cũng là mong muốn của người hâm mộ xứ Nghệ khi họ hy vọng các nhà tài trợ sẽ đầu tư mạnh hơn cho Sông Lam Nghệ An, để giúp đội bóng lột xác trong thời gian sắp tới.