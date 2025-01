Pháp luật Camera trên địa bàn TP. Vinh phát hiện 45 trường hợp vi phạm trong 2 ngày đầu đi vào hoạt động Thông tin từ Công an thành phố Vinh cho biết, trong 2 ngày đầu tiên triển khai hệ thống hơn 600 camera giám sát, đã phát hiện 45 trường hợp vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định...

Hình ảnh ghi nhận từ hệ thống hơn 600 camera được truyền qua mạng cáp quang về 3 trung tâm giám sát, gồm: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, Trung tâm Giám sát Công an thành phố Vinh và Trung tâm Giám sát phòng PC08. Ảnh: P.V

Về quy trình xử lý, từ hình ảnh ghi nhận qua hệ thống camera, cán bộ trực tại trung tâm giám sát sẽ tiến hành phân tích, đánh giá mức độ vi phạm, đồng thời, loại bỏ các yếu tố khách quan có thể dẫn đến lỗi vi phạm. Các vi phạm sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ yếu tố pháp lý như thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm cụ thể, biển số phương tiện… Phiếu thông báo vi phạm sau đó sẽ được gửi về địa chỉ của chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Hệ thống camera giám sát an ninh và trật tự giao thông trên địa bàn TP. Vinh chính thức hoạt động từ ngày 22/1. Với hơn 600 camera được lắp đặt tại 191 địa điểm, tập trung tại các nút giao thông quan trọng như vòng xuyến, ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường chính nội đô, các tuyến giao thông huyết mạch và các khu vực trọng yếu khác.

Hệ thống hơn 600 camera được lắp đặt tại 191 điểm mục tiêu trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, cho phép nhận diện và tìm kiếm thông minh, phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0. Một số tính năng nổi bật của hệ thống bao gồm khả năng truy vết đối tượng, hỗ trợ xây dựng phương án bảo vệ mục tiêu, đảm bảo an ninh, trật tự, và kiểm soát phương tiện thông qua nhận diện biển số hoặc đặc điểm xe.

Ngoài việc hỗ trợ kiểm soát lưu lượng giao thông, đo tốc độ di chuyển để đánh giá tình trạng ùn tắc, hệ thống còn phát hiện và xử lý nhiều lỗi vi phạm an toàn giao thông, như: Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; đi sai làn đường, chuyển hướng không đúng quy định; vi phạm tốc độ; xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm…

Hình ảnh từ hệ thống hơn 600 camera được truyền về các trung tâm xử lý rất rõ ràng, sắc nét và ổn định. Ảnh: P.V

Tín hiệu từ các camera được truyền qua mạng cáp quang về 3 trung tâm giám sát, gồm: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, Trung tâm Giám sát Công an thành phố Vinh, và Trung tâm Giám sát phòng PC08. Hệ thống đảm bảo tính bảo mật cao và toàn vẹn dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và an ninh trên địa bàn.