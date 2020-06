Cận cảnh 'nhà dã chiến' sơ tán khẩn cấp 158 hộ khỏi nguy cơ sạt lở ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Toàn bộ 158 hộ là đồng bào các dân tộc thiểu số của 2 xã biên giới Mường Típ và Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thuộc diện phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở cao đã được Nhà nước làm xong nhà tạm tại nơi vị trí an toàn.