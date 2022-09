Cần nhân rộng những cách làm hay về thi đua, khen thưởng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng

(Baonghean.vn) - Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam đề nghị các đơn vị Cụm thi đua số 2 nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, đưa công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa.

Sáng 20/9, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự, chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị có đại biểu Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; đại biểu Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành, đơn vị: Thành phố Hải Phòng, Hải đoàn 38, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chủ đề, thực hiện có nề nếp, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Trong đó, một số đơn vị đã triển khai được các mô hình, cách làm hay trong triển khai nhiệm vụ, từ đó đã tạo ra được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Nổi bật nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tham gia các hội thi, diễn tập, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Một số mô hình tiêu biểu, nổi bật có thể kể đến: "Tủ thuốc biên cương", “Kiểm tra và bổ trợ kiến thức” trên nền tảng Google Form vào tối thứ Năm hàng tuần cho cán bộ, chiến sĩ, "Tổ hợp nhà thiện nguyện" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Duy trì có hiệu quả hoạt động 7 cụm an ninh liên kết với 33 thành viên; 46 tổ “Tàu thuyền đoàn kết” với 592 phương tiện; 4 tổ “Đò đoàn kết” với 73 thuyền viên; 63 cụm dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng; Công trình “Thắp sáng vùng biên” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, tổ chức thành công diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay (Lào)...

Bên cạnh đó, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo cũng được các đơn vị triển khai đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị đã phát biểu thảo luận, làm rõ hơn những biện pháp, cách làm hay; đề xuất những giải pháp để công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.

Trong thời gian tiếp theo, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị các đơn vị cần nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, đưa công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào có chiều sâu, thiết thực hơn nữa. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong việc triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu bầu các hình thức khen thưởng cho các đơn vị trong Cụm số 2. Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bàn giao cụm trưởng thi đua năm 2023 cho BĐBP tỉnh Thanh Hoá.