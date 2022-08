UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhằm tạo mối quan hệ thường xuyên gắn kết với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng Lào, tạo thuận lợi cho các hoạt động phối hợp phòng, chống tội phạm. Nửa đầu năm 2022, các cấp ngành ở Nghệ An đã đón 7 đoàn công tác của Lào vào địa bàn và tổ chức 3 đoàn công tác sang Lào chúc Tết tại Công an các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và Hủa Phăn. Hoặc như thực hiện kế hoạch hợp tác bổ sung giữa Bộ Công an 2 nước Lào – Việt Nam, trong đó có chủ trương Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào xây dựng 287 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới. Tại Nghệ An, đến nay đã triển khai xây dựng, bàn giao 9 trụ sở cho Công an 9 bản giáp biên của Lào.

Cùng với hoạt động hỗ trợ, hàng năm Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào còn tổ chức Hội nghị Hợp tác an ninh để đánh giá, nhìn nhận hiệu quả phối hợp công tác giữa hai bộ. Năm 2021, hội nghị này được tổ chức ở Nghệ An, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong năm 2022, tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy và nhiều nội dung công tác quan trọng khác.

Về phía BĐBP Nghệ An thời gian qua đã thành lập 67 tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 tại các vị trí đường mòn, lối mở, phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an của 3 tỉnh nước bạn Lào tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn 145 vụ/324 người xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, tổ chức huấn luyện và dạy tiếng Việt 2 đợt cho 60 quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới.