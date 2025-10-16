Pháp luật Cần sớm xử lý dứt điểm khu nhà tập thể cũ tại Công ty CP gạch ngói 22/12 Những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Gạch ngói 22/12 tại phường Thành Vinh (thuộc xã Hưng Chính, TP.Vinh cũ) đã được Thanh tra tỉnh Nghệ An chỉ ra cách đây hơn 3 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc xử lý những tồn tại vẫn chưa được thực hiện dứt điểm.

Nhiều sai phạm

Công ty CP Gạch ngói 22/12 được thành lập từ năm 1957 (tiền thân là Công trường 55, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4), sau đó đổi tên thành Xí nghiệp gạch ngói 22/12 (năm 1961). Đến năm 2013, doanh nghiệp được cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng và Xây lắp 22/12, và năm 2016 đổi thành Công ty CP Gạch ngói 22/12 như hiện nay.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, đơn vị này được Nhà nước giao 2 khu đất tại xã Hưng Chính (cũ) để hoạt động. Trong đó, khu đất tại xóm 5 được giao từ năm 1957 để làm nhà máy sản xuất. Sau quá trình cổ phần hóa, năm 2017, tỉnh Nghệ An đã ký hợp đồng cho thuê đất với diện tích hơn 51.000m2, có thời hạn đến năm 2047. Còn Khu đất xóm 8 (bám mặt đường Quốc lộ 46), có diện tích 10.000m2 được cấp nhằm mục đích xây dựng khu nhà ở, làm việc của văn phòng Xí nghiệp.

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Gạch ngói 22/12 đã bộc lộ nhiều sai phạm. Cụ thể, vào ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kết luận số 380/KL- UBND về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Gạch ngói 22/12. Theo Kết luận này, UBND tỉnh Nghệ An đã xác định Công ty CP Gạch ngói 22/12 vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, sử dụng đất.

Khu đất có dãy nhà tập thể và ki-ốt kinh doanh bám đường Quốc lộ 46 của Công ty CP Gạch ngói 22/12. Ảnh: Tiến Đông

Trong đó, ở khu đất tại xóm 8, bám Quốc lộ 46, dù được cấp để làm khu tập thể và văn phòng, nhưng Công ty đã tự ý bán thanh lý, hóa giá tài sản, sử dụng đất, mượn đất bằng hình thức “hợp đồng góp vốn làm nhà ở” và “bán nhà ở tại chỗ” cho các hộ gia đình, cá nhân từ năm 1992 đến năm 2015.

Tại khu đất này, đã có 6 trường hợp được Công ty CP Gạch ngói 22/12 bán thanh lý, hóa giá nhà ở tập thể, trả đất cho Nhà nước trước ngày 15/10/1993; 7 trường hợp bán thanh lý hóa giá nhà ở tập thể, cho mượn đất trước 1/7/2004; 24 trường hợp cho các hộ sử dụng bằng hình thức "bán nhà ở tại chỗ” sau ngày 1/7/2004; 27 trường hợp sử dụng đất bằng hình thức “hợp đồng góp vốn làm nhà ở” trước 1/7/2014.

Dãy nhà tập thể đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông

Đặc biệt có 10 trường hợp được Công ty CP gạch ngói 22/12 thanh lý tài sản, bán nhà ở tại chỗ là dãy nhà 2 tầng và dãy ki-ốt bám Quốc lộ 46 sau ngày 1/7/2014.

Việc Công ty cổ phần Gạch ngói 22/12, tự ý phân phối, bố trí, cho cán bộ mượn đất, giao nhà, đất cho cán bộ, công nhân viên sử dụng đất làm nhà ở... trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 2015 được xác định là hình thức giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Khó xử lý?

Sau khi xác định những sai phạm, UBND tỉnh cũng đã giao Chủ tịch UBND TP.Vinh thời điểm đó tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Đồng thời đôn đốc Công ty Gạch ngói 22/12 xử lý dứt điểm việc thanh lý, bán nhà ở tại chỗ dãy nhà 2 tầng và dãy ki-ốt năm 2015, tiến hành trả lại tiền cho các hộ gia đình cá nhân; Yêu cầu Công ty hủy bỏ các hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất trái quy định của pháp luật sau ngày 1/7/2014. Đồng thời, tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý đất đai, tài sản công, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục để xảy ra các vi phạm.

Tuy vậy, trên thực tế, dù đã có nhiều buổi làm việc được tổ chức từ thời điểm UBND TP.Vinh đang còn hoạt động, thế nhưng việc xử lý không hề đơn giản.

Dãy nhà xập xệ nằm ngay mặt đường Quốc lộ 46. Ảnh: Tiến Đông

Có mặt tại khu vực có dãy nhà tập thể cùng ki-ốt kinh doanh bám Quốc lộ 46 một ngày gần đây, chúng tôi nhận thấy, dãy nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà của dãy tập thể 2 tầng đã bị hư hỏng nặng, riêng dãy ki-ốt bám Quốc lộ 46 đang là mặt bằng kinh doanh của một số hộ dân.

Khi được hỏi, các hộ dân tại đây khẳng định, rằng họ mua lại với lý do chính đáng, có giấy tờ, con dấu, biên lai. Việc nhận lại tiền để đi tìm chỗ ở nơi khác là điều rất khó khăn. Các hộ dân còn kiến nghị sớm được giải quyết dứt điểm, đồng thời được nộp tiền sử dụng đất với chi phí hợp lý, bởi nếu như theo bảng giá đất hiện tại, rất nhiều hộ gia đình sẽ gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, một vấn đề phức tạp nảy sinh là trong nhiều năm qua, Công ty CP Gạch ngói 22/12 đã ngừng sản xuất do thua lỗ, thiếu vốn, thiếu nguyên liệu. Ngày 17/11/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thống nhất 100% chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới. Sau đó, các nhà đầu tư cũng đã trúng đấu giá việc mua lại Công ty CP Gạch ngói 22/12.

Dãy nhà tập thể 2 tầng lâu nay không thể sử dụng được. Ảnh: Tiến Đông

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch ngói 22/12 cho biết: Hiện nay, việc mua lại Công ty CP Gạch ngói 22/12 của nhóm các nhà đầu tư mới đã hoàn tất. Các nhà đầu tư mới cũng chưa thanh toán hết để yêu cầu những người trong Ban Giám đốc cũ giải quyết dứt điểm tồn tại từ trước, trong đó có vấn đề liên quan đến dãy tập thể cũ và ki-ốt kinh doanh bám Quốc lộ 46.

Rõ ràng, những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Công ty CP Gạch ngói 22/12 là điều không phải bàn cãi. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, và quyền lợi cho người dân, thiết nghĩ, cần phải có một giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt. Tránh để kéo dài, làm ảnh hưởng trật tự trong quản lý đất đai, đặc biệt là nguy cơ xảy ra mất an toàn khi dãy tập thể đã bị xuống cấp nghiêm trọng.