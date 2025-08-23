Toàn cảnh khu tập thể cũ cần sớm cải tạo giữa lòng Trường Vinh

Toàn cảnh dãy tập thể cũ. Clip: Tiến Đông Khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội (tập thể Cọc Sợi), thuộc địa bàn khối 7, phường Bến Thủy (cũ), nay là phường Trường Vinh. Khu tập thể này được xây dựng từ cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Đến khoảng năm 1992 thì được bán hóa giá cho các hộ dân, là cán bộ, công nhân viên của nhà máy. Do hiện nay khu tập thể này đã xuống cấp nên khi nhìn từ trên cao có thể dễ dàng nhận thấy khu tập thể này như một tấm áo cũ kỹ, chắp vá, lộn xộn. Ảnh: Tiến Đông Những căn nhà tập thể chung bờ tường, rộng chỉ khoảng 30m 2 mái lợp bằng fibro xi măng, hoặc bằng mái tôn rất ẩm thấp, không đảm bảo cho nhu cầu sống tối thiểu, mưa thì dột, nắng thì hầm hập như lò nung. Ảnh: Tiến Đông Ông Mai Văn Sự - một hộ dân sống trong khu tập thể này cho biết: Nhà tôi 3 thế hệ ở trong căn nhà chật hẹp. Trời mưa thì sợ sập, trời nắng thì oi bức. Con cháu đi học, đi làm, về nhà chỉ muốn ra ngoài vì trong nhà rất bí bách. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương tiếp tục triển khai chính sách cải tạo nhà tập thể cũ với bảng giá đất phù hợp, để người dân có chỗ ở ổn định, không phải sống tạm bợ như thế này mãi. Ảnh: Tiến Đông Vì được xây dựng từ lâu và xuống cấp nên khu tập thể này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt là nguy cơ cháy, nổ cao, khi bước vào thời điểm nắng nóng kéo dài. Bởi đường đi lối lại rất chật hẹp, nhà cửa san sát, dây điện chằng chịt như mạng nhện, nhiều thiết bị đã cũ nát. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông Ông Tưởng Đăng Bằng - Khối trưởng khối 7, đồng thời cũng là một hộ dân sống tại khu tập thể này cho biết: Khu tập thể Cọc Sợi trước đây có diện tích hơn 27.000m 2, với 22 dãy nhà cấp 4 và có 246 hộ dân. Cách đây hơn 2 năm, đã có 54 hộ đầu tiên được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị của phường Bến Thủy. Cách đây hơn 1 năm, tiếp tục có 65 hộ cũng đã được bốc thăm vị trí, tuy nhiên, do đến nay chưa có quyết định phê duyệt giá đất của Nhà nước nên việc xử lý dãy tập thể cũ này đang bị dừng lại. Ảnh: Tiến Đông Việc giải quyết khu tập thể một cách thiếu đồng bộ, đã tạo ra hình ảnh đối lập giữa một bên là dãy nhà đã được cải tạo (khoanh đỏ trong ảnh), và một bên là các dãy nhà lụp xụp. Ông Nguyễn Tất Sơn - Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho rằng: Việc cải tạo các khu tập thể cũ trên địa bàn phường là nhu cầu cấp thiết. Trước mắt, phường sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn khẩn trương rà soát, lập phương án và có đề xuất giải pháp, cơ chế phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Ảnh: Tiến Đông
