Thứ Bảy, 23/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Toàn cảnh khu tập thể cũ cần sớm cải tạo giữa lòng Trường Vinh

Tiến Đông 23/08/2025 06:21

Phường Trường Vinh (Nghệ An) được sáp nhập từ các phường: Vinh Tân, Trường Thi, Hưng Dũng, Bến Thủy, Trung Đô, Hưng Phúc và xã Hưng Hòa của TP. Vinh trước đây. Hiện tại, trên địa bàn phường này có những khu tập thể cũ tuổi đời hàng chục năm, đã xuống cấp trầm trọng.

Toàn cảnh dãy tập thể cũ. Clip: Tiến Đông
bna_8.jpg
Khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội (tập thể Cọc Sợi), thuộc địa bàn khối 7, phường Bến Thủy (cũ), nay là phường Trường Vinh. Khu tập thể này được xây dựng từ cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Đến khoảng năm 1992 thì được bán hóa giá cho các hộ dân, là cán bộ, công nhân viên của nhà máy. Do hiện nay khu tập thể này đã xuống cấp nên khi nhìn từ trên cao có thể dễ dàng nhận thấy khu tập thể này như một tấm áo cũ kỹ, chắp vá, lộn xộn. Ảnh: Tiến Đông
bna_28.jpg
Những căn nhà tập thể chung bờ tường, rộng chỉ khoảng 30m2 mái lợp bằng fibro xi măng, hoặc bằng mái tôn rất ẩm thấp, không đảm bảo cho nhu cầu sống tối thiểu, mưa thì dột, nắng thì hầm hập như lò nung. Ảnh: Tiến Đông
bna_21.jpg
Ông Mai Văn Sự - một hộ dân sống trong khu tập thể này cho biết: Nhà tôi 3 thế hệ ở trong căn nhà chật hẹp. Trời mưa thì sợ sập, trời nắng thì oi bức. Con cháu đi học, đi làm, về nhà chỉ muốn ra ngoài vì trong nhà rất bí bách. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương tiếp tục triển khai chính sách cải tạo nhà tập thể cũ với bảng giá đất phù hợp, để người dân có chỗ ở ổn định, không phải sống tạm bợ như thế này mãi. Ảnh: Tiến Đông
bna_11.jpg
Vì được xây dựng từ lâu và xuống cấp nên khu tập thể này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt là nguy cơ cháy, nổ cao, khi bước vào thời điểm nắng nóng kéo dài. Bởi đường đi lối lại rất chật hẹp, nhà cửa san sát, dây điện chằng chịt như mạng nhện, nhiều thiết bị đã cũ nát. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông
bna_15.jpg
Ông Tưởng Đăng Bằng - Khối trưởng khối 7, đồng thời cũng là một hộ dân sống tại khu tập thể này cho biết: Khu tập thể Cọc Sợi trước đây có diện tích hơn 27.000m2, với 22 dãy nhà cấp 4 và có 246 hộ dân. Cách đây hơn 2 năm, đã có 54 hộ đầu tiên được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị của phường Bến Thủy. Cách đây hơn 1 năm, tiếp tục có 65 hộ cũng đã được bốc thăm vị trí, tuy nhiên, do đến nay chưa có quyết định phê duyệt giá đất của Nhà nước nên việc xử lý dãy tập thể cũ này đang bị dừng lại. Ảnh: Tiến Đông
bna_10(1).jpg
Việc giải quyết khu tập thể một cách thiếu đồng bộ, đã tạo ra hình ảnh đối lập giữa một bên là dãy nhà đã được cải tạo (khoanh đỏ trong ảnh), và một bên là các dãy nhà lụp xụp. Ông Nguyễn Tất Sơn - Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho rằng: Việc cải tạo các khu tập thể cũ trên địa bàn phường là nhu cầu cấp thiết. Trước mắt, phường sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn khẩn trương rà soát, lập phương án và có đề xuất giải pháp, cơ chế phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Ảnh: Tiến Đông

Bài liên quan

Đọc tiếp

Công an phường Trường Vinh bắt ổ nhóm đánh bạc chủ yếu là nữ

Công an phường Trường Vinh bắt ổ nhóm đánh bạc chủ yếu là nữ

Hai cha con ở phường Trường Vinh bị sóng cuốn trôi hơn 13 giờ trên biển, may mắn được cứu sống

Hai cha con ở phường Trường Vinh bị sóng cuốn trôi hơn 13 giờ trên biển, may mắn được cứu sống

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Toàn cảnh khu tập thể cũ cần sớm cải tạo giữa lòng Trường Vinh

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO