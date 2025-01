Kinh tế Cận Tết chuối xanh giá cao ngất ngưởng vẫn 'cháy hàng' Có những nải chuối lẻ, mã đẹp giá dao động từ 300.000-500.000 đồng, thậm chí có những nải được “hét giá” 850.000 đồng.

Nhu cầu mua chuối thờ cúng ngày Tết tăng cao. Ảnh: T.P

Năm nay, tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh, giá chuối xanh để bày mâm ngũ quả tăng vọt so với mọi năm. Anh Trần Hữu Thái (phường Hưng Lộc, TP.Vinh) cho biết: “Hôm cúng ông Táo, tôi mua nải chuối với giá 150.000 đồng đã thấy khá đắt. Nay, ra chợ, dạo khắp một vòng, nải rẻ nhất cũng phải 200.000 đồng; nải lẻ, quả đẹp lên đến 400.000-500.000 đồng”.

Khảo sát tại nhiều điểm bán chuối xanh (chuối mật mốc, chuối ngự) trên địa bàn thành phố Vinh, trong mấy ngày qua, giá đều tăng vọt. Theo đó, chuối xanh được bán với giá 130.000 đồng tới 850.000 đồng mỗi nải, tùy thuộc vào dáng, màu sắc và số quả chẵn, lẻ. Các nải có số quả lẻ (15, 17, 19... quả) có giá cao hơn hẳn, do theo quan niệm thờ cúng, lẻ là số dương, mang lại nhiều lộc cho gia chủ.

Có những nải chuối có giá lên đến 500.000-700.000 đồng. Ảnh: T.P

Bà Trịnh Thị Liên, một tiểu thương từ Thanh Chương đưa chuối xanh xuống bán ở chợ Cọi (phường Hưng Lộc) cho biết: “Mỗi năm tôi chỉ bán chuối xanh ở chợ này vào 2 dịp Tết ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán. Giá chuối tăng từ trước 23 tháng Chạp do nhu cầu mua chuối để bày mâm ngũ quả rất lớn và vào những ngày cận Tết thì giá chuối tăng vọt.

Từ cuối tháng 11, tôi đã đặt hàng các đầu mối cung cấp, nhà vườn để có những nải đẹp nhất bán Tết. Trong sạp chuối này, nải rẻ nhất cũng phải 180.000-200.000 đồng, nải đắt nhất có giá 500.000 đồng. Riêng các nải lẻ, mã quả đẹp giá cao cũng không có hàng để bán cho khách. Cả sạp chỉ được 3-5 nải”.

Giá chuối Tết năm nay tăng vọt so với mọi năm. Ảnh: T.P

Theo tiểu thương cho biết giá chuối thường niên đều tăng mạnh vào dịp Tết, nhưng năm nay mức tăng đột biến, nguyên nhân là nguồn cung hạn chế. “Năm nay, các vùng trồng chuối trọng điểm như Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh,... bị tàn phá nặng bởi bão số 3. Do đó, nguồn cung khan hiếm đẩy giá chuối lên cao”, anh Trịnh Văn Thành, một tiểu thương chuyên kinh doanh chuối xanh ở chợ đầu mối Vinh cho biết.

Do chuối miền Bắc khan hàng, giá cao nên nhiều tiểu thương nhập chuối tiêu miền Nam về bán. Mặc dù giá chuối tiêu miền Nam khá rẻ, chỉ 80.000-130.000 đồng/nải đều, đẹp song không được người dân ưa chuộng. Bởi, mọi người e ngại chuối được vận chuyển bằng container lạnh, đem về thờ Tết sẽ nhanh xuống mã.

Chuối quê, chuối miền Bắc vẫn được người dân ưa chuộng. Ảnh: T.P

“Nải lẻ, quả đẹp, màu sáng bóng và giá chỉ bằng 1/3 giá chuối miền Bắc nhưng tôi vẫn chọn mua chuối miền Bắc. Bởi thứ nhất, chuối miền Nam nhìn non quả, chuối được chở bằng xe lạnh nên khi thờ Tết phần cuống rất dễ bị thâm, thối hỏng. Nếu trái cây thờ Tết bị thối hỏng như vậy sẽ không may mắn. Do đó, tôi không mua chuối miền Nam ra để bày ban thờ”, bà Nguyễn Thị Quế, một người dân cho biết.

Trong khi chuối xanh tăng mạnh tại thành phố Vinh thì ở vùng nông thôn, giá chuối chỉ dao động từ 50.000 đồng – 150.000 đồng/nải. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương cho biết, thương lái đã săn lùng các vườn, chọn những buồng chuối đẹp để bán các chợ lớn nên chuối ở chợ quê nhỏ hơn.

Với quan niệm mâm ngũ quả ngày Tết không thể thiếu chuối nên dù đắt đỏ chuối đẹp vẫn "cháy hàng". Ảnh: T.P

Không chỉ chuối xanh mà giá trái cây dành cho mâm ngũ quả ngày Tết tăng từ 10-30%. Xoài cát chu loại 1 hiện có giá 120.000 đồng/kg, bưởi da xanh 50.000 đồng/kg, tăng 20% so với tuần trước.

Các loại trái cây như mãng cầu và đu đủ cũng tăng giá từng ngày, dao động mỗi từ 70.000-80.000 đồng/kg, thanh long đỏ 60.000-80.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng 60.000 đồng/kg, phật thủ 200.000-600.000 đồng/quả tùy hình dáng, kích cỡ, màu sắc.

Giá các loại hoa quả khác cũng tăng nhẹ. Ảnh: T.P

Tại các chợ truyền thống, theo các tiểu thương cho hay, sức mua năm nay giảm so với mọi năm. Tuy nhiên, do nguồn cung ít, giá các loại trái cây vẫn tăng đáng kể so với ngày thường./.