Kinh tế

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết

Tết Nguyên đán là thời điểm mật độ phương tiện lưu thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết, hiện nay các lực lượng chức năng ở Nghệ An đang tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.