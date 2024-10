Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông.

707 trường hợp học sinh vi phạm

Cùng với các đội, trạm khác của Phòng CSGT, từ 6h30 ngày 1/10, tại Km29 đến Km32, trên Quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Đội CSGT đường bộ số 5 đã ra quân triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Đây là khu vực tập trung nhiều trường học như: THPT Mai Hắc Đế, THCS Xuân Hòa, THCS thị trấn Nam Đàn.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5 kiểm tra trên Quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ảnh: P.V

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều học sinh, cũng như một số phụ huynh đưa, đón con em đến trường điều khiển mô tô, xe gắn máy vẫn còn vi phạm, chủ yếu lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Quang Nghĩa - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học, đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến học sinh như: Điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn… Tuy nhiên, thực tế vi phạm vẫn xảy ra; như tình trạng phụ huynh, học sinh điều khiển xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi đến trường, riêng trong sáng 1/10, tổ công tác đã xử lý 5 trường hợp.

Biện minh cho hành vi vi phạm của mình, một học sinh Trường THCS Xuân Hòa (Nam Đàn) trình bày do “chuẩn bị đến giờ đi học cháu không tìm thấy mũ bảo hiểm, vì vội quá, lại sợ muộn giờ nên cháu “làm liều” dù biết vi phạm”.

Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: P.V

Trên tuyến Quốc lộ 1A, tại Km426 đến Km427, khu vực Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, THCS Cao Xuân Huy… ngay trong sáng ngày đầu ra quân, Trạm CSGT Diễn Châu đã xử lý 7 trường hợp học sinh vi phạm.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Phương - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu: Tất cả các em học sinh sau khi bị xử lý đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, hứa không tái phạm. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ của học sinh, bên cạnh việc tuần tra, xử lý của lực lượng chức năng, phụ huynh cần quan tâm, quản lý, nhắc nhở các con khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường… Ngoài ra, không ai khác mà chính phụ huynh phải làm gương trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông để các con noi theo.

Cũng trong ngày đầu ra quân xử lý, nhiều tổ công tác của các đội, trạm, công an các địa phương đã xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Em N.Q.A (học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh) nói: "Cháu vẫn biết việc điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi là sai. Tuy nhiên, vì bạn vẫn chở cháu đi cùng bằng xe máy điện hôm nay có việc nghỉ học nên cháu mượn xe máy của mẹ để đi. Sau lần bị xử phạt này, cháu sẽ rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa”.

Từ ngày 1-5/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản 707 trường hợp học sinh vi phạm, xử phạt trên 230 triệu đồng, tạm giữ 165 mô tô, 245 phương tiện khác. Cụ thể, hành vi vi phạm gồm: Nồng độ cồn: 2; tốc độ: 22; chở quá số người: 6; giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển: 75; chưa đủ tuổi điều khiển: 262; không chấp hành tín hiệu giao thông: 9; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm tra: 3; không đội mũ bảo hiểm: 363; không có giấy phép: 5; chân chống quệt đường: 1; vi phạm khác: 545.

Thông tin kịp thời cho các nhà trường về học sinh vi phạm

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2024.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến đường. Ảnh: P.V



Trên cơ sở kế hoạch của đợt cao điểm, lực lượng CSGT Nghệ An sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển, các chủ phương tiện và phụ huynh chở các em học sinh vi phạm các quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.

“ Trên lĩnh vực đường bộ, sẽ tuần tra, kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường huyện, tỉnh, các tuyến quốc lộ; địa bàn gần khu trường học, khu vực có nhiều thanh, thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Việc xử lý tập trung vào các hành vi vi phạm như: Điều khiển xe không có Giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều; bấm còi, rú ga; điều khiển xe chạy một bánh trên xe 2 bánh; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Cùng với đó là các hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển; học sinh, phụ huynh vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông…

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, quá trình xử lý, lực lượng CSGT sẽ thông tin kịp thời cho các nhà trường về trường hợp học sinh vi phạm để có hình thức giáo dục, nhắc nhở, xử lý phù hợp.

Đội CSGT đường bộ số 5 tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại Trường THCS Hà Huy Tập (TP. Vinh). Ảnh: P.V

Như vậy, có thể thấy, tình trạng học sinh vi phạm là do ý thức của các em chưa cao, chưa nhận thức đầy đủ về Luật Giao thông đường bộ… Bởi vậy, cùng với sự tăng cường tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, thiết nghĩ, các nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát học sinh, đồng thời, cần sự nghiêm khắc từ các bậc phụ huynh, ngoài việc giáo dục, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không giao xe cho các em, nhất là khi chưa đủ tuổi.