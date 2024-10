Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Sáng 7/10, Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông tại Trường PT DTNT THPT số 2 và Trường THCS Hà Huy Tập (TP. Vinh).

Tại Trường PT DTNT THPT số 2, buổi tuyên truyền với sự tham gia của hơn 700 giáo viên, học sinh. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 nêu rõ, thời gian qua nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản vẫn được giữ vững.

Tuy nhiên, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Vẫn còn xảy ra một số lỗi vi phạm chính như: Không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm quy định tốc độ; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; không có giấy phép lái xe…

Đội CSGT đường bộ số 5 tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn cho các em học sinh tại Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: PV

Bởi vậy, thực hiện Kế hoạch của Phòng CSGT Công an tỉnh về cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, với mục tiêu để các em học sinh nắm rõ, nhận thức được các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn; hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông...

Buổi tuyên truyền tại Trường THCS Hà Huy Tập với sự tham gia của hơn 500 em học sinh. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, học sinh 2 trường bên cạnh được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các em còn tham gia thảo luận về các tình huống thường gặp, cách xử lý nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Cũng tại buổi tuyên truyền, Đội CSGT đường bộ số 5 đã tổ chức ký cam kết về việc chấp hành an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh các trường.