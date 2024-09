Pháp luật Tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Sáng 23/9, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2024 cho giáo viên, học sinh tại Trường THPT 1-5 (Nghĩa Đàn).

Các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh cho rằng: Thời gian qua, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản vẫn được giữ vững.

Tuy nhiên, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của học sinh vẫn còn hạn chế. Riêng 8 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 8 người, bị thương 13 người.

Ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh phát biểu tại buổi tuyên truyền. Ảnh: PV

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Theo đó, các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra phổ biến, với một số lỗi vi phạm chính như: Không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm quy định tốc độ; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; không có giấy phép lái xe…

Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh nhấn mạnh, việc tuyên truyền pháp luật cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu, vừa có tính cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vì vậy, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông đối với lứa tuổi học sinh bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Mỗi học sinh hãy tăng cường nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thường xuyên rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông, luôn ghi nhớ thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”…

Đại diện nhà trường, Hội phụ huynh và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông. Ảnh: PV

Tại chương trình, các em học sinh được nghe đại diện Đội CSGT- TT Công an huyện Nghĩa Đàn tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cách phòng tránh các nguyên nhân gây ra tai nạn cũng như các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật. Các em còn được hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe máy, xe máy điện an toàn...

Hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe máy, xe máy điện an toàn. Ảnh: PV

Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan trao tặng tài liệu tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho nhà trường, tặng mũ bảo hiểm và nhiều phần quà khác cho các em học sinh.