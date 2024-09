Pháp luật

Học sinh vi phạm an toàn giao thông sẽ bị gửi thông báo về trường

Đây là một trong những nội dung được quán triệt tại Lễ phát động an toàn giao thông cho học sinh đến trường do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra vào sáng 16/9, tại Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn).