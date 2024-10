Giáo dục Học sinh Nghệ An hưởng ứng Lễ phát động chấp hành pháp luật về an toàn giao thông Tại lễ phát động về nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi mỗi học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên tích cực để góp phần xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn.

Sáng 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học năm 2024 - 2025.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình được kết nối trực tuyến với nhiều trường học trên cả nước. Tại Nghệ An, việc triển khai lễ phát động được tổ chức tại điểm Trường THPT Nguyễn Duy Trinh với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành liên quan và đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia bày tỏ sự lo lắng khi tình trạng tai nạn giao thông vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước và cực kỳ phức tạp.

Lễ phát động được triển khai theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 17.800 vụ tai nạn làm chết hơn 8.100 người và bị thương hơn 13.000 người. So với cùng kỳ số vụ và số người bị thương tăng lên và giảm số người chết xuống 19,2%. Bên cạnh đó, còn xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với đối tượng thanh thiếu niên còn phổ biến và là một thách thức lớn đòi hỏi nỗ lực hơn nữa của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ban tổ chức tặng quà cho học sinh trả lời đúng câu hỏi trong phần thi trực tuyến tìm hiểu về luật an toàn giao thông. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xác định việc ngăn chặn thương vong do tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên là một mục tiêu phát triển của đất nước, các em là tương lai của đất nước.

Vì thế, tại lễ phát động, lãnh đạo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia mong học sinh, sinh viên phải tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng những giá trị văn hoá theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và trong thời đại mới hội nhập văn minh và đô thị. Trong đó, cần chú trọng các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Mỹ Hà

Qua đây, lãnh đạo Ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị học sinh sinh viên, luôn luôn đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn khi tham gia an toàn giao thông; chấp hành quy tắc giao thông, không đi ô tô và xe máy khi không có giấy phép lái xe, ưu tiên lựa chọn các phương tiện công cộng khi di chuyển; bản thân các học sinh, sinh viên hãy là tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè, người thân nghiêm chỉnh khi tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn.