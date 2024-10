Chiều 4/10, tại Trường THCS Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An tổ chức Cuộc thi Rung chuông vàng “Học sinh xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Cuộc thi Rung chuông vàng “Học sinh xây dựng văn hóa giao thông an toàn” có sự tham gia của 100 học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong. Tại đây, các em sẽ cùng tranh tài về kiến thức an toàn giao thông đường bộ với nội dung chủ yếu xoay quanh: Luật Giao thông đường bộ; các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về an toàn giao thông đường bộ; nhận biết các loại biển báo giao thông, tình huống khi tham gia giao thông…

Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Cuộc thi được tổ chức với hình thức đổi mới nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui tươi, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông, nhắc nhở mỗi học sinh về việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng tài liệu tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ và hành vi ứng xử của các em học sinh khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng xã hội văn minh, an toàn.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Phan Huy Chương – Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh một lần nữa cảnh báo về tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đặc biệt, hiện nay, tình hình trật tự, an toàn giao thông cho học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn gia tăng tai nạn giao thông.

Cuộc thi Rung chuông vàng nhằm tạo sân chơi lành mạnh và góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một số học sinh tham gia giao thông còn hạn chế. Một số học sinh còn chưa coi trọng tính mạng, sức khỏe của bản thân; một số phụ huynh, gia đình chưa thường xuyên nghiêm khắc nhắc nhở, khuyên bảo con em mình trong việc tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông...

“ Các trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra phổ biến, như: không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm quy định tốc độ; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; lạng lách, đánh võng; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện;.... Ông Phan Huy Chương – Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong hào hứng tham gia cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Qua chương trình này, Ban An toàn giao thông tỉnh truyền đi thông điệp mỗi người dân cần phải nâng cao hiểu biết các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trang bị các kỹ năng điều khiển phương tiện và có ý thức xây dựng văn hóa giao thông an toàn để hạn chế thấp nhất sự rủi ro, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà.

Trong đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông đối với lứa tuổi học sinh bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, lứa tuổi, cấp học… là nhiệm vụ quan trọng cần được triển thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: Mỹ Hà

Tại cuộc thi, Ban tổ chức đã trao tặng tài liệu tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền về việc đổi Giấy phép lái xe trực tuyến cho giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường./.