Thời sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long làm việc với huyện Hưng Nguyên về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính Sáng 2/4, Tổ công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp do đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Hưng Nguyên.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cùng đại diện các Sở: Nội vụ; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên và các phòng, ban liên quan.

Tổ công tác của tỉnh làm việc với huyện Hưng Nguyên về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thành Cường



Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Hưng Nguyên báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2025 và công tác sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của huyện Hưng Nguyên.

Trong quý I/2025, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 2.835 tỷ đồng, bằng 21,1% kế hoạch, trong đó: Nông, lâm, thủy sản đạt 124 tỷ đồng; Công nghiệp- Xây dựng đạt 2.230 tỷ đồng; Dịch vụ đạt 481 tỷ đồng. Tốc độ phát triển kinh tế quý I ước đạt 13,1%.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2025 của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 3 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên diễn ra thuận lợi; sản xuất vụ Xuân đạt kế hoạch đề ra, chăn nuôi phát triển khá; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

Hoạt động đầu tư xây dựng trong quý I chủ yếu tập trung vào việc phân khai kế hoạch vốn năm 2025, các công trình xây dựng mới được bố trí vốn năm 2025 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp. Thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được chú trọng.

Biểu đồ Giá trị sản xuất các ngành quý I năm 2025 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Đồ hoạ: Thành Cường

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá, các sản phẩm công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ; các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề ổn định; hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện diễn ra sôi động.

Công tác an ninh, quốc phòng và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc. Công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đại biểu các sở, ngành tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hưng Nguyên đã xây dựng phương án dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả rà soát cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính; phương án sắp xếp, sử dụng tài sản công; phương án đặt trụ sở đơn vị hành chính mới.

Làm việc với huyện Hưng Nguyên, các thành viên trong tổ công tác đã có những ý kiến liên quan đến: thu - chi ngân sách; xây dựng hạ tầng; sắp xếp đơn vị hành chính...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I năm 2025 của huyện Hưng Nguyên. Kinh tế - xã hội cơ bản duy trì và phát triển, nhiều mục tiêu đạt hoặc vượt.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ ra những khó khăn, tồn tại, đặc biệt, thu ngân sách chưa đạt; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; một số chương trình, dự án còn chậm, kéo dài... Ngoài ra, công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên cần quyết liệt hơn, chú trọng hơn đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, huyện Hưng Nguyên cần tập trung đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn; tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành và chuẩn bị hồ sơ các công trình còn chưa hoàn thanh để bàn giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành tiến độ công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là các gia đình chính sách.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Về công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị huyện nghiên cứu kỹ, thấu đáo, hợp tình, hợp lý, đảm bảo yếu tố khoa học trong điều kiện tự nhiên, xã hội trong sáp nhập; quan tâm đến việc đặt tên, sắp xếp tài sản dôi dư. Đặc biệt, lưu ý bố trí trung tâm hành chính phù hợp với quy hoạch của vùng, có không gian phát triển, tránh sự xáo trộn lớn.

Đồng thời, chú trọng rà soát lại trình độ đào tạo, chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động trong công tác xây dựng phương án bố trí đội ngũ sau sắp xếp. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ, công chức nghỉ theo chính sách.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.