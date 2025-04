Thời sự TP Vinh cần duy trì vai trò động lực tăng trưởng cho tỉnh Nghệ An khi sắp xếp đơn vị hành chính Đó là vấn đề được đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặt ra khi làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh về công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Duy trì vai trò động lực tăng trưởng

Ngày 01/4, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tổ Trưởng tổ công tác rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp làm việc tại thành phố Vinh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, thành phố Vinh kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò 2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hệ thống tắm tráng miễn phí dọc bãi biển Cửa Lò đang gấp rút hoàn thành. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tham gia tổ công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Tuấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Đảng bộ UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố Vinh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2025. Những ngày qua, dù thời tiết không thuận lợi nhưng các phường, xã cùng các nhà hàng, chủ cơ sở lưu trú đã tập trung công tác chỉnh trang, chuẩn bị tốt các điều kiện đón du khách trong mùa du lịch biển 2025.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lãnh đạo các sở, thành phố Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị mùa du lịch biển Cửa Lò 2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang tích cực làm sạch môi trường biển Cửa Lò. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đây là mùa du lịch đầu tiên vùng biển Cửa Lò sáp nhập vào thành phố Vinh nên việc chỉnh trang đô thị có những chuyển biến tích cực. Cùng với đầu tư chỉnh trang hạ tầng của thành phố, các nhà hàng, cơ sở lưu trú đã đầu tư kinh phí, trang trí cảnh quan, tạo không gian hấp dẫn hơn. Các phường, xã đồng hành tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nâng cấp cơ sở vật chất, trang trí hàng quán, hệ thống ánh sáng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ du khách đến với phố biển.

Thành phố Vinh đang tích cực hoàn thiện các công trình xây dựng các điểm tắm tráng cho du khách, kẻ vẽ các điểm dừng, đỗ xe; vệ sinh bãi biển sạch sẽ. Lãnh đạo thành phố Vinh cho biết, thành phố đang nỗ lực cao nhất để khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò 2025 một cách chu đáo nhất. Trong đó, có 3 lĩnh vực du khách được miễn phí khi đến Cửa Lò mùa du lịch 2025 là: Dừng đỗ xe đúng quy định miễn phí; tắm tráng miễn phí và sử dụng mạng Wi-fi miễn phí.

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị các phường, xã thành phố Vinh cần tích cực đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn để sẵn sàng cho mùa du lịch mới với chất lượng tốt hơn, ấn tượng đẹp hơn cho du khách. Quá trình đó, chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến với Cửa Lò. Những hoạt động đó góp phần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo động lực tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ toàn tỉnh.

Các điểm dừng, đỗ xe cho du khách được kẻ vẽ ở dọc bãi biển Cửa Lò. Lãnh đạo thành phố Vinh cho biết, các điểm dừng đỗ xe này cùng tắm tráng và Wi-fi sẽ miễn phí cho du khách trong mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

“ Mùa du lịch Cửa Lò 2025 dự kiến khai mạc vào ngày 19/4/2025 với quy mô hoành tráng... với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Trình diễn xe đạp, áo dài hoa cúc biển, cuộc thi chèo thuyền thúng, các giải thể thao quốc gia, hội chợ du lịch và sản phẩm OCOP, giao lưu ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật...

Báo cáo với đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Tổ công tác, đồng chí Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, thu ngân sách quý I của thành phố ước đạt 2.200 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch tỉnh giao, tăng 13% so với cùng kỳ.

Thành phố cũng vừa tiến hành các bước nghiên cứu sắp xếp lại đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; đồng thời tích cực thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, tập trung cao độ cho giải ngân đầu tư công, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tinh thần được thành phố quán triệt đến cán bộ, công chức các cấp là phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, không để gián đoạn công việc do sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Bùi Thanh An trăn trở, đặt câu hỏi: Làm sao để các đơn vị hành chính mới ở thành phố Vinh duy trì được vai trò đơn vị đầu tàu, động lực phát triển cho toàn tỉnh? Lãnh đạo thành phố Vinh đã nêu ra nhiều giải pháp, trên cơ sở đó tiếp tục tham vấn các cấp, ngành, lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia để hoạch định chiến lược, giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn.

Đồng chí Bùi Thanh An cho rằng, việc sắp xếp các đơn vị hành chính mới của thành phố Vinh sẽ tiến hành theo hướng bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và nghiên cứu sát thực tế để phát huy hiệu quả cao. Thành phố cần xác định rõ nhiệm vụ là duy trì tốc độ phát triển, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cùng Khu kinh tế Đông Nam, các doanh nghiệp tạo động lực phát triển. Thành phố Vinh bao gồm cả Cửa Lò cũ có đóng góp tích cực trong thu ngân sách của tỉnh, riêng năm 2024, TP. Vinh gồm cả Cửa Lò cũ đã thu ngân sách hơn 46% trong tổng thu ngân sách toàn tỉnh Nghệ An. Vấn đề đặt ra là khi xác lập đơn vị hành chính phường, xã mới cần duy trì “phong độ” đó như thế nào?

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thành phố Vinh cần đốc thúc công tác chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, chỉnh trang đô thị và hạ tầng cùng với nâng cấp dịch vụ lịch biển Cửa Lò. Trước mắt, tiến hành đồng bộ các giải pháp chỉnh trang, phục vụ tốt cho mùa du lịch biển 2025 sắp diễn ra.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo với đoàn công tác về phát triển kinh tế- xã hội quý I, công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đơn vị hành chính ở Vinh cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm giáo dục, y tế, dịch vụ, kinh doanh, tài chính, du lịch, tạo động lực phát triển cho cả tỉnh Nghệ An. Gắn với đó, tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về đầu tư phát triển khoa học công nghệ, ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Muốn vậy, bên cạnh xác định rõ tư tưởng tiến công của cán bộ, công chức, cần tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng thuận lợi nhất kết quả chuyển đổi số, lan tỏa cho mỗi người dân về ý thức xây dựng đô thị văn minh, phát huy được giá trị lịch sử, truyền thống, văn hoá và tinh thần đoàn kết của nhân dân đối với đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Đồng chí Bùi Thanh An cũng yêu cầu các lực lượng chức năng, cán bộ phường, xã đến các khối, xóm huy động sự tham gia tích cực của người dân đưa thành phố Vinh trở thành địa bàn “sạch về ma túy”, đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa bàn dân cư.

Chủ động giải quyết tốt công việc

Quá trình làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh và các đơn vị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ với khối lượng công việc lớn, gấp gáp trong sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Thanh An khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính là cuộc cách mạng lớn về sắp xếp bộ máy với mục tiêu đưa hệ thống bộ máy hành chính hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Chính vì vậy, bản thân, mỗi cán bộ, công chức thành phố, các phường, xã cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến để khi xác lập đơn vị hành chính mới nhanh chóng hoạt động với hiệu quả công việc cao hơn hiện tại.

Đại diện các phòng chuyên môn UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Quá trình thực hiện sắp xếp, thành phố và các phường, xã cần chấn chỉnh tác phong làm việc theo chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản đôn đốc về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Cán bộ, công chức các xã, phường ở thành phố Vinh là đội ngũ nhanh nhạy, vững vàng trong nghiệp vụ nhất trong hệ thống bộ máy cơ sở ở Nghệ An. Vì thế, hy vọng mỗi cán bộ, công chức cần phát huy cao độ, nỗ lực hơn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng các phường, xã ở Vinh trở thành những đô thị hấp dẫn, tạo động lực cho phát triển chung toàn tỉnh”.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Bùi Thanh An cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố Vinh và các phường, xã tiếp tục nghiên cứu sắp xếp bộ máy hành chính, bố trí cán bộ, công chức hợp lý, phát huy hiệu năng, hiệu quả công tác. Cùng đó có những phương án xử lý tài sản công khi sắp xếp các đơn vị hành chính phường, xã, tránh gây thất thoát, lãng phí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhắc lại 3 yêu cầu chính mà thành phố và các đơn vị phải thực hiện đồng bộ, đó là: Triển khai kịp thời công tác sắp xếp đơn vị hành chính; Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng để cùng toàn tỉnh đạt mức tăng trưởng năm 2025 đạt 10,5% và chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trước đó, đồng chí Bùi Thanh An đã trực tiếp kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trò chuyện với nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính, nắm bắt tâm tư, phản ánh của người dân. Qua đó, yêu cầu lãnh đạo thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cần tiếp tục có những giải pháp thực hiện nhanh hơn các thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Bùi Thanh An cũng nhấn mạnh, trong quá trình sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Nội vụ cần tham mưu cho Trung ương và cho tỉnh sắp xếp hệ thống Trung tâm dịch vụ hành chính công hợp lý, phục vụ tốt nhất cho người dân, tránh quá tải như hiện nay.