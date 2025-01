Pháp luật Sau đối thoại, người dân tại thị trấn huyện Hưng Nguyên đã đồng ý nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Sau khi được tuyên truyền, vận động và phân tích những cơ sở pháp lý, hộ dân tại thị trấn Hưng Nguyên đã đồng ý nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sáng nay (8/1) Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Hưng Nguyên đã tổ chức đối thoại lần cuối với gia đình ông Nguyễn Văn Lộc (khối 10, thị trấn Hưng Nguyên), để giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác GPMB thực hiện Dự án xây dựng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP Nghệ An).

Theo đại diện Hội đồng GPMB huyện Hưng Nguyên, gia đình ông Nguyễn Văn Lộc thuê đất công ích do UBND thị trấn Hưng Nguyên quản lý. Sau khi Dự án VSIP Nghệ An được triển khai, do phần đất mà gia đình ông Lộc đang sử dụng nằm trong diện tích quy hoạch thực hiện dự án (có một phần nằm trong dự án khác), nên Hội đồng GPMB huyện Hưng Nguyên đã thực hiện các thủ tục trích đo, kiểm đếm và ban hành các quyết định thu hồi đất...

Sơ đồ vị trí khu đất mà gia đình ông Lộc đang sử dụng. Ảnh: Tiến Đông

Tổng diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông Lộc là hơn 11.000m2, giá trị bồi thường tài sản mặt nước, cây cối, hoa màu được xác định là hơn 843 triệu đồng, với 2 Quyết định thu hồi đất số 1163/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 và số 550/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện Hưng Nguyên. Mặc dù các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tiến hành tuyên truyền, vận động, trả lời kiến nghị bằng văn bản... Tuy nhiên, gia đình ông Lộc cho rằng, việc chính quyền xác định nguồn gốc đất của gia đình ông là đất công ích là không chính xác, nên không đồng ý nhận tiền...

Tại buổi đối thoại lần cuối, đại diện Hội đồng GPMB huyện Hưng Nguyên cũng thông tin, nếu gia đình ông Lộc không nhận tiền thì buổi cưỡng chế, bảo vệ thi công sẽ được tiến hành ngay trong sáng 9/1/2025.

Buổi đối thoại diễn ra trong sáng nay (8/1/2025). Ảnh: Tiến Đông

Tuy vậy, sau khi được phân tích, phía gia đình ông Nguyễn Văn Lộc đã quyết định nhận tiền ngay tại cuộc họp và đồng ý bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Sau khi gia đình ông Lộc đồng ý nhận tiền, ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch Hội đồng GPMB, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo UBND thị trấn Hưng Nguyên và các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc, cắt cây, thu hoạch cá để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Trong đó, hạn cuối đến trước ngày 28/2/2025 sẽ phải bàn giao hoàn toàn mặt bằng (chủ yếu là phần nhà ở). Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí còn lại vào đất. Sau khi UBND tỉnh có chủ trương, UBND huyện sẽ thực hiện việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Cán bộ Hội đồng GPMB huyện Hưng Nguyên đếm tiền để bàn giao cho ông Nguyễn Văn Lộc. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đối thoại vào sáng nay, gia đình bà Trần Thị Lý cùng trú tại khối 10, thị trấn Hưng Nguyên (là 1 trong 2 hộ nằm trong kế hoạch đối thoại lần cuối trong sáng 8/1/2025) đã nhận tiền bồi thường. Như vậy, tính đến thời gian này, việc bồi thường, GPMB trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên để thực hiện dự án VSIP Nghệ An đã cơ bản hoàn tất.