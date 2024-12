Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý nhiều trường hợp vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp

Bên cạnh xử phạt trực tiếp và qua hệ thống camera phạt nguội, việc xử lý vi phạm giao thông dựa trên thông tin, hình ảnh từ báo chí, mạng xã hội và cá nhân, tổ chức cung cấp đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông mọi lúc, mọi nơi.

Tiếp nhận thông tin từ Báo Nghệ An phản ánh ngày 5/11, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã kịp thời xác minh, mời 2 lái xe liên quan việc điều khiển xe khách chèn ép nhau trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu đến để xử lý.

Theo đó, người điều khiển xe ô tô khách nhãn hiệu Ford, mang BKS 37H -081.26 của nhà xe Tuấn Dung là Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh), là người có hành vi chèn ép xe ô tô khách nhãn hiệu Ford mang BKS 37H - 083.71 của nhà xe Anh Đức, do Trần Quang Đ. (SN 1978, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh) điều khiển. Không chỉ có hành vi chèn ép, xe ô tô khách nhãn hiệu Ford, mang BKS 37H -081.26 của nhà xe Tuấn Dung còn có hành vi dừng xe đột ngột giữa đường trái quy định, gây ùn tắc giao thông.

Trước đó ngày 4/11, Báo Nghệ An phản ánh về sự việc được camera hành trình của phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn xã Nghi Kim, TP. Vinh ghi lại. Vào lúc 16h50’ ngày 3/11, chiếc ô tô tải mang BKS 37C - 271.46 lưu thông từ cầu vượt Quán Bánh đi xuống, theo hướng Cửa Lò đi Nam Đàn. Khi vừa xuống cầu, chiếc ô tô tải nói trên bất ngờ quay đầu xe sang trái ngay sát chân cầu, tại vị trí vạch kẻ đường màu vàng nét liền. Việc quay đầu xe không đúng quy định đã khiến các phương tiện khác rơi vào tình thế bị dồn ứ cả 2 hướng, có những phương tiện phải dừng xe đột ngột, may mắn không có va chạm xảy ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh cũng đã kịp thời xác minh, liên hệ với lái xe ô tô tải nói trên là Nguyễn Duy C. (SN 1982, trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh) đến xử lý.

Tương tự, từ thông tin phản ánh của người dân về việc xe ô tô mang biển kiểm soát 37K-151.xx đi ngược chiều trên đường Nguyễn Sinh Sắc, thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh (đoạn trên cầu vượt đường sắt). Đội CSGT - TT Công an thành phố Vinh đã kịp thời xác minh. Thời điểm vi phạm vào khoảng 14h50’ ngày 11/9; có mặt tại Đội CSGT - TT Công an thành phố Vinh vào trưa ngày 12/9, anh N.N.T (SN 1987), trú tại xóm 4, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương tài xế ô tô nói trên thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, vào 13h chiều 25/8, Đội CSGT đường bộ số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp nhận được thông tin phản ánh xe ô tô HOWO mang BKS 37H - 037.60 vượt ẩu, gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng lưu thông trên tuyến Quốc lộ 7C. Ngay trong chiều cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử tổ công tác tiến hành xác minh, xử lý anh T.V.T (SN 1977), trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, người điều khiển xe ô tô HOWO mang BKS 37H - 037.60, với hành vi vi phạm nói trên vào lúc 9h sáng ngày 25/8/2024, tại Km40, qua địa bàn huyện Đô Lương.

Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiện ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa tuân thủ đầy đủ quy định, thậm chí vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu khi không có sự giám sát của lực lượng chức năng.

Tại Nghị định 135/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2021 nêu rõ những hình ảnh do người dân cung cấp, bao gồm hình ảnh trích xuất từ camera hành trình hoặc video ghi lại bằng điện thoại có thể sử dụng làm “bằng chứng” tiến hành phạt nguội.

Trước đó, Bộ Công an cũng ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA, trong đó có quy định, ngoài việc phát hiện, xử phạt trực tiếp các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, CSGT còn tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… Đây là cơ sở để lực lượng lượng chức năng, cụ thể là CSGT có căn cứ để xử lý vi phạm.