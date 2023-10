Cần 'trợ lực' thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Khó khăn trong tăng trưởng tín dụng

Từ ngày 15/3/2023 đến nay, trên cơ sở bám sát diễn biến thực tế và tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, giảm lãi suất cho vay, ngành ngân hàng đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất, mức giảm từ 0,5 - 2%/năm.

Đồng thời với giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai các gói tín dụng. Trong đó, nổi bật là gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ; gói 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản…

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách Nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN và Chỉ thị số 03 của Thống đốc. Đến ngày 31/8/2023, doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đến cuối tháng là 737,4 tỷ đồng; dư nợ được hỗ trợ tại ngày cuối tháng 225 tỷ đồng tại 10 chi nhánh ngân hàng thương mại với 36 khách hàng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất hơn 3,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết: Ngân hàng Nhà nước liên tục có văn bản yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất tiền gửi, niêm yết công khai lãi suất tiền gửi. Đồng thời, phải tuân thủ cam kết giảm lãi suất cho vay. Các ngân hàng phải giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến thời điểm 30/9/2023, nguồn vốn huy động trên địa bàn Nghệ An (không tính Ngân hàng phát triển) ước đạt 221.040 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 21.249 tỷ đồng, bằng 10,6%; mức tăng này được đánh giá khá cao so với cùng kỳ năm 2022 (7,6%).