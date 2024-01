Cần xử lý kịp thời việc vi phạm đất công cộng

Tại đây nói rằng, thực hiện nội dung yêu cầu của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh tại Biên bản số 433/BB-QLTTĐT và Thông báo số 10/TB-UBND của UBND phường Vinh Tân, Tập đoàn TECCO Chi nhánh Nghệ An đã có văn bản đề nghị chủ sở hữu lô đất LK5-01 hoàn trả mặt bằng theo đúng quy hoạch; và cũng đã trực tiếp làm việc. Tuy nhiên, do không có chế tài để xử lý nên chủ sở hữu lô đất vẫn chưa phối hợp. “Đề nghị quý cơ quan có biện pháp cưỡng chế đối với chủ sở hữu lô đất để sớm hoàn trả mặt bằng theo quy hoạch được duyệt” – Tập đoàn TECCO Chi nhánh Nghệ An đề nghị.

Như vậy có thế thấy, 3 tổ chức liên quan, gồm Tập đoàn TECCO Chi nhánh Nghệ An, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và UBND phường Vinh Tân đều xác định hành vi của chủ sở hữu lô đất LK5-01 là vi phạm pháp luật, và cùng có yêu cầu vị này phải hoàn trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy có dấu hiệu của tình trạng “đùn đẩy”, nhất là từ phía Tập đoàn TECCO Chi nhánh Nghệ An. Sở dĩ nói vậy, bởi với hiện trạng cho thấy hành vi vi phạm chậm được phát hiện để có biện pháp ngăn chặn; bên cạnh đó, hiện trạng của cả tuyến phố cũng cho thấy hạ tầng kỹ thuật dự án ở khu vực này còn yếu kém, dang dở, đúng như đại diện UBND phường Vinh Tân phản ánh. Về các hoạt động xây dựng trên đất công cộng của chủ sở hữu lô đất LK5-01, khẳng định là vi phạm pháp luật, nhưng từ thực trạng của cả tuyến phố, cho thấy chủ đầu tư có phần lỗi, do chưa hoàn thành việc xây dựng khuôn viên sân đường nội bộ.