Cảng Nghệ Tĩnh và bước tiến mới trong chuyển đổi số, hội nhập quốc tế Những ngày đầu năm mới 2025, tại Cảng Cửa Lò, nhộn nhịp nhiều tàu hàng lớn từ các quốc gia đến giao và nhận hàng...

Những ngày đầu năm mới là luôn là thời điểm quan trọng của các cảng biển. Tàu vận tải hoạt động ở bến dịp này thường được coi là "chuyến tàu may mắn". Ở Cảng Nghệ Tĩnh cũng vậy, khi những tiếng còi tàu rền vang, những container đầu tiên được xếp lên tàu, lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên lại nghiêm trang làm lễ đón những chuyến hàng đầu năm mới, gửi gắm kỳ vọng thuận lợi cho một năm.

Sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn cả về vận tải và sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp sôi động trở lại, tuyến container quốc tế tại Cảng Cửa Lò đã hoạt động tích cực đưa hàng đi trực tiếp đã tạo thuận lợi cho Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Xếp dỡ hàng Container lên tàu quốc tế ở Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu



Trên bến cảng, ông Yên Văn Phúc - Quyền Giám đốc Cảng Cửa Lò vừa trao hoa chúc mừng cho một con tàu quốc tế cho biết: Công tác chuẩn bị mọi mặt để đón khách hàng đầu năm mới, bên cạnh các thiết bị siêu trường, siêu trọng, cảng bổ sung 2 cần cẩu mỗi cái có sức nâng 30 tấn ngay những ngày đầu năm, hệ thống kho bãi được nâng cấp khang trang, đặc biệt, luồng tàu được nạo vét âm 7,2m tạo thuận lợi cho tàu 15.000 tấn đầy tải và tàu 25.000 tấn vơi tải vào cảng thuận lợi. Tàu ra, vào cảng với không khí tấp nập là dấu hiệu khởi sắc cho một năm mới của đơn vị.

Tại bến cảng, những cần cẩu siêu trọng đang hoạt động hết công suất xếp dỡ gọn gàng container lên các tàu trọng tải lớn: tàu Nasico Navigator, trọng tải 7.378 tấn đến cảng xếp dỡ 470 container; tàu SeaBlazer, trọng tải 6.066 tấn, dỡ 2.225 tấn cá ngừ; tàu Minh Tân 36, trọng tải 3.685 tấn, dỡ 2.000 tấn bã đậu; tàu Ngọc Lan 19, trọng tải 3.184 tấn, xếp 1.700 tấn tinh bột sắn; tàu Diêm Điền 99, trọng tải 3.000 tấn, dỡ 2.300 tấn Ure bao...

Bà Đinh Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty Khoáng sản Tín Hoằng ở Nghệ An, cho biết: "Những năm gần đây, Cảng Cửa Lò có nhiều đổi mới, bến bãi sạch sẽ hơn, bãi tập kết hàng rời đều có bạt che chắn tránh và hạn chế phát tán bụi khi thực hiện xếp dỡ, máy móc được đầu tư tốt nên công tác xếp dỡ hàng hóa nhanh hơn. Nhiều thời điểm Cảng bố trí lao động tăng ca, thậm chí thêm cả ca đêm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chúng tôi"...

Xếp dỡ hàng đầu năm ở Cảng Cửa Lò. Ảnh: Quang An

Để giảm chi phí, tăng thời gian xếp dỡ, Cảng đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất; đó là: Cải tiến quy trình quản lý nhiên liệu, đầu tư phần mềm quản lý trang thiết bị văn phòng, cải tiến Cổng thông tin điện tử Cảng Nghệ Tĩnh.

Bên cạnh đó, các nội quy, quy trình sản xuất được đổi mới, nhiều sáng kiến được ứng dụng như thiết kế kẹp nâng bê tông dải phân cách, bảng điện tử lên ca, phần mềm quản lý tài sản…

Phương tiện, thiết bị của Công ty được đầu tư, bổ sung phù hợp với yêu cầu xếp dỡ hàng hóa. Cảng cũng triển khai thành công ứng dụng đăng ký làm hàng (E-port) trên phần mềm để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Tích hợp phần mềm E-port trên website của Công ty để tạo thuận tiện hơn cho khách hàng.

Cảng Nghệ Tĩnh sẵn sàng ghi nhận ý kiến của khách trên mọi kênh thông tin để tiếp thu, sửa đổi khi khách chưa hài lòng. Ở bộ phận gián tiếp đã ứng dụng bảng điện tử, phần mềm văn thư điện tử, phần mềm về tiền lương… để thuận tiện quản lý.

Bên ngoài cảng, công tác chống bụi được thực hiện tốt hơn, bao quanh hàng rào gần khu dân cư bãi hậu phương bến 1,2 và hệ thống phun sương tạo ẩm nhằm hạn chế phát tán bụi. Tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò - 1 trong 2 đơn vị chủ lực của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh - nhiều thiết bị xếp dỡ tiên tiến, hệ thống kho bãi hiện đại đáp ứng hội nhập quốc tế.

Gắn bó với Cảng Cửa Lò hơn 10 năm, anh Nguyễn Tiến Huy - nhân viên kỹ thuật cũng như các kỹ sư, nhân viên khác đã say mê nghiên cứu các cải tiến kỹ thuật để hỗ trợ cho công tác xếp dỡ, giao, nhận hàng hóa được thuận lợi, an toàn hơn.

Anh Huy cho hay, quá trình quan sát, làm việc anh đã có sáng kiến làm giá cẩu ben 11,6m, sử dụng để làm hàng quặng sắt, đá hộc, làm ben hàng tối đa 32 tấn/1 lần cẩu. Cùng đó là sáng chế tay đòn cẩu tôn cuộn sử dụng để kết nối với cáp vải loại 20 tấn có thể làm hàng tải trọng tôn từ 20 - 30 tấn, giúp giảm 1/2 thời gian cẩu 1 mã hàng so với phương pháp cũ…

Năm 2024 đã đi qua, một năm mới 2025 dự báo có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần thích ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập thể cán bộ, công nhân viên Cảng Nghệ Tĩnh vui mừng khi vẫn giữ được nhiều khách hàng truyền thống, vừa có thêm khách hàng mới. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng, doanh thu, lợi nhuận của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vẫn giữ được ổn định, tạo việc làm, thu nhập cho hơn gần 400 cán bộ, nhân viên.

Cảng Nghệ Tĩnh đón tàu lớn cập bến. Ảnh: Châu Lan

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích trong sản xuất, vận hành: Sản lượng hàng hóa đạt 4,3 triệu tấn, đạt 100,39% so với kế hoạch năm. Một số mặt hàng thông qua Cảng tăng trưởng như: phân bón các loại sản lượng đạt 1 triệu tấn, tăng 33,32% so với năm 2023; hàng nông sản đạt sản lượng 200.000 tấn, tăng 75,75% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt trên 200 tỷ đồng, đạt 103,87% kế hoạch năm; hoàn thành đầy đủ các khoản nộp ngân sách cho Nhà nước theo quy định, lợi nhuận trước thuế ước đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 103,80% kế hoạch năm.

Xếp dỡ hàng hoá ở Cảng Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu

Mùa Xuân Ất Tỵ 2025 này, Cảng Nghệ Tĩnh đang tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng, nỗ lực thích ứng thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hơn nữa năng lực xếp dỡ hàng hóa; thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong lao động; kiểm soát chặt chẽ các hạng mục chi phí, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh... xứng đáng là bến cảng đầu mối quốc gia của khu vực.