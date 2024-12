Kinh tế Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam vận hành cảng biển tổng hợp quốc tế tại Nghệ An Các cầu cảng tổng hợp thuộc Cảng quốc tế Vissai ở Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2024. Đây là cảng biển có độ sâu phục vụ cho tàu có trọng tải lớn, từ 30.000 tấn đến 70.000 tấn có thể vào bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu. Cảng Nghi Thiết

Năm 2024, Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định công bố mở các cầu cảng tổng hợp số 4, số 5, số 6, số 7 thuộc Cảng biển quốc tế Vissai ở xã Nghi Thiết (Nghi Lộc - Nghệ An) do Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam quản lý.

Hoạt động tại cầu cảng tổng hợp thuộc cụm cảng biển Vissai Nghi Thiết. Clip: Quay Huy Hoàng, dựng Nguyên Nguyên

Cầu cảng tổng hợp số 4 thuộc cụm cảng quốc tế Vissai ở Nghi Thiết (Nghi Lộc) đón tàu trên 50.000 tấn vào bốc xếp hàng hóa xuất khẩu trong năm 2024. Ảnh: Hữu Hoàng

Việc đưa vào hoạt động các cầu cảng tổng hợp góp phần rất lớn phục vụ xuất, nhập khẩu trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ, phục vụ hàng hóa tạm nhập tái xuất từ Lào đi nhiều nước trên thế giới.

“ Theo đó, các cầu cảng tổng hợp số 4, số 5, số 6 được phép tiếp nhận tàu trọng tải 50.000 - 70.000 tấn vào bốc xếp các loại hàng hóa tổng hợp, container, hàng rời. Cầu cảng số 7 tiếp nhận tàu chở khí hóa lỏng (LNG), hàng rời có trọng tải đến 30.000 tấn.

Bốc dỡ hàng hóa tại cầu cảng tổng hợp thuộc cụm cảng quốc tế Vissai- Nghi Thiết. Ảnh: Hữu hoàng

Các cầu cảng tổng hợp ở Nghi Thiết thuộc cụm cảng quốc tế Vissai có khả năng đón tàu hàng từ 30.000 - 70.000 tấn vào bốc xếp hàng hóa. Ảnh: Hữu Hoàng

Như vậy, cùng với cầu cảng chuyên dụng, các cầu cảng thuộc vùng cảng biển Vissai ở Nghi Thiết được tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra, vào bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác.

Sự kiện đó ghi nhận những nỗ lực tiên phong trong khai thác cảng biển ở Nghệ An của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, thuộc Tập đoàn The Vissai. Để có được các cầu cảng nêu trên, từ năm 2021 đến nay, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã đầu tư trên 1.200 tỷ đồng để xây dựng và hoàn thành các hạng mục công trình cầu cảng số 4, số 5, số 6, số 7 ở vùng biển Nghi Thiết theo thiết kế được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

“ Các bến cảng tổng hợp 4,5,6 và 7 của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có độ sâu tự nhiên từ âm 9m - 12m. Xung quanh được xây dựng âu chắn sóng vững chắc, đảm bảo an toàn cho tàu vào bốc xếp hàng hóa. Rất nhiều tàu hàng trọng tải lớn đánh giá cao mức độ đảm bảo an toàn khi cảng có âu tàu chắn sóng tốt cùng hệ thống cẩu và bến bãi được đầu tư bài bản.

Vùng cảng tổng hợp Vissai và Trạm nghiền xi măng ở Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Thành Cường

Một cầu cảng tổng hợp thuộc cụm cảng quốc tế Vissai. Năm 2024, các cầu cảng tổng hợp của Vissai ở vùng biển Nghi Thiết đã đón hơn 200 lượt tàu ra vào cảng với lượng hàng hóa thông qua cảng trên 2.100.000 tấn. Ảnh: Thành Cường

Trong năm 2024, các cầu cảng tổng hợp của Vissai ở vùng biển Nghi Thiết đã đón hơn 200 lượt tàu ra, vào cảng với lượng hàng hóa thông qua cảng trên 2.100.000 tấn. Cùng đó, 2 cầu cảng chuyên dụng xuất khẩu xi măng đón 750 lượt tàu vào bốc xếp hơn 6.000.000 tấn hàng hóa. Trong đó, xi măng của công ty xuất đi nhiều thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á; riêng thị trường Mỹ gần 2.000.000 tấn.

Quá trình vận hành đã khẳng định tuyến luồng và vũng quay tàu ở vùng cảng tổng hợp Vissai đảm bảo khai thác tốt. Các hoạt động hoa tiêu, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường ở vùng cảng tổng hợp Vissai đảm bảo tốt điều kiện an toàn kỹ thuật cho tàu thuyền trọng tải lớn theo thiết kế ra vào cảng thuận lợi, an toàn.

Bốc xếp hàng hóa container ở cảng tổng hợp Vissai - Nghi Thiết thuộc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam cho biết: Vùng cảng biển Nghi Thiết được các chuyên gia kinh tế đánh giá sẽ tạo động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ và liên kết thúc đẩy giao lưu kinh tế với các vùng Đông Bắc Thái Lan và khu vực Trung Lào. Dự án các bến cảng tổng hợp ở Nghi Thiết là tâm huyết của cả Tập đoàn Vissai.

Bước đầu đi vào hoạt động chính thức, cảng đã thu hút rất nhiều bạn hàng vào bốc xếp hàng hóa với khu vực kho bãi rộng, đáp ứng lưu trữ, luân chuyển hàng hóa. Qua đó, vừa phục vụ cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam, vừa đáp ứng yêu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp khác thông qua cảng biển.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao đổi với công nhân vận hành cầu cảng Vissai. Ảnh: Nguyên Nguyên