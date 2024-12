Xã hội Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, ý nghĩa chào năm mới 2025 Tối 31/12 tới, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) sẽ diễn ra Chương trình Gala nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và Chương trình Countdown "Hào khí Sông Lam" chào năm mới 2025.

Dịp này, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với bà Quách Thị Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

P.V: Thưa bà, được biết Nghệ An lần đầu tiên tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp countdown chào năm mới Dương lịch vào ngày cuối cùng của năm 2017 và từ đó đến nay tỉnh đã tổ chức được 5 chương trình countdown. Bà có thể cho biết về ý nghĩa của hoạt động countdown nói chung?

Bà Quách Thị Cường: Countdown là từ bắt nguồn từ phương Tây, thường được dùng để chỉ các sự kiện, chương trình, lễ hội đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Không rõ countdown du nhập vào Việt Nam từ năm nào, thế nhưng sự kiện này được mọi người biết đến rộng rãi từ năm 2008 trong một sự kiện do một doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu tổ chức. Từ đó đến nay, countdown đã diễn ra hàng năm ở nhiều địa phương trong cả nước.

Khoảnh khắc đếm ngược tại Chương trình Countdown chào năm mới 2024 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Countdown không chỉ là việc đếm ngược thời gian, mà là một trải nghiệm tinh thần, kết nối cộng đồng và tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa. Từ những chương trình gala hoành tráng đến màn pháo hoa rực rỡ, mỗi đợt countdown là dịp để mọi người nhìn lại năm cũ, đón nhận những điều mới mẻ với những cơ hội và thách thức của năm mới.

P.V: Qua 5 lần tổ chức chương trình countdown chào năm mới, hoạt động này đã trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho các hoạt động văn hóa của các năm Dương lịch. Xin bà cho biết rõ hơn về điều này?

Bà Quách Thị Cường: Các chương trình countdown chào năm mới do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức những năm qua là hoạt động thiết thực quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Nghệ An, kích cầu du lịch và lan tỏa những thông điệp tích cực, mang đến không khí vui tươi, hạnh phúc và bình an cho mọi người trong mùa Xuân mới.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình Countdown 2024. Ảnh: Minh Quân

Với nguồn kinh phí chủ yếu từ xã hội hóa, đây là cơ hội để các nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa, và các doanh nghiệp cùng nhau hợp tác, tạo nên những chương trình chất lượng cao, phục vụ cộng đồng. Các chương trình được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp từ thiết bị âm thanh, ánh sáng, đến nội dung và kế hoạch triển khai, mang đến các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Nghệ kết hợp với phong cách hiện đại, tạo điều kiện cho nhân dân thưởng thức những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

“ Không chỉ là dịp để các tầng lớp nhân dân cùng giao lưu, thưởng thức nghệ thuật, các chương trình countdown còn thể hiện tinh thần đoàn kết, lạc quan và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Với sự tham gia đông đảo của cộng đồng, từ người dân địa phương đến du khách, đây cũng là dịp để Nghệ An quảng bá hình ảnh đến bạn bè trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh. Bà Quách Thị Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

P.V: Vậy chương trình chào đón năm mới 2025 sắp tới có gì đặc biệt, thưa bà?

Bà Quách Thị Cường: Năm 2024 là năm mà nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức với quy mô hoành tráng, phục vụ tốt các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước như Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; Lễ hội Làng Sen năm 2024, chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Làng Sen nuôi chí lớn”, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024); kỷ niệm 94 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9); chương trình “Ví, giặm - Hồn quê tỏa sáng” kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; triển lãm “Sắc màu di sản, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”… Cùng với đó, nhiều gương mặt nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND; Văn hóa miền Tây xứ Nghệ có nhiều khởi sắc… Điều đó cho thấy đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nghệ An ngày càng nâng cao, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng lớn mạnh.

Chương trình countdown chào đón năm mới thường có những tiết mục hấp dẫn, ca ngợi vẻ đẹp của đất trời vào Xuân; tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa; quảng bá hình ảnh con người và văn hóa xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Năm 2025 là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025); Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) gắn với Lễ hội Làng Sen toàn quốc; kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); 995 năm danh xưng Nghệ An; kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025)... Đây cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, chương trình Countdown - Chào năm mới 2025 được tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là dịp để tôn vinh văn hóa, lịch sử của vùng đất Nghệ An mà còn tạo nên cầu nối văn hóa, tinh thần, và sự đoàn kết trong cộng đồng để cùng nhau hướng tới thực hiện những nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của đất nước.

Theo kế hoạch, chương trình Countdown - Chào năm mới 2025 diễn ra từ 20h35 ngày 31/12/2024 đến 0h ngày 1/1/2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh). Một phần không thể thiếu của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật chào năm mới “Hào khí Sông Lam”, với sự tham gia của các vũ đoàn, nhóm nhảy cùng các ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Nghệ, mang đến những tiết mục âm nhạc hiện đại kết hợp cùng những màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật hoành tráng, tạo nên không khí sôi động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Người dân thành phố Vinh tại chương trình Countdown chào năm mới 2024. Ảnh: Đức Anh

Điểm mới và cũng là điểm đặc biệt của chương trình Countdown chào năm mới 2025 là Gala nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”.

P.V: Xin bà cho biết cụ thể về các hoạt động vừa nêu?

Bà Quách Thị Cường: Gala nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” là những hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An; Công văn số 2160/UBND-VX ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Gala nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” được tổ chức nhằm kỷ niệm, tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Nghệ An. Qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, khán giả sẽ được trải nghiệm và thấu hiểu sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, từ những làn điệu dân ca ví, giặm cho đến những câu chuyện lịch sử hào hùng của vùng đất Nghệ An, gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, cùng khát vọng xây dựng tương lai tươi sáng. Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp để khẳng định rằng, Nghệ An không chỉ là một phần của đất nước mà còn là một biểu tượng về lòng yêu nước, ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Chương trình Gala nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” gồm 3 phần: Phần 1 “Về miền non nước” mang đến những tiết mục hát múa mang đậm hơi thở dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh – nghệ thuật trình diễn dân gian được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phần 2 “Những bài ca đi cùng năm tháng” là những bài hát về quê hương Nghệ An trong các cuộc kháng chiến của dân tộc ở thế kỷ XX như “Tiếng hò trên đất Nghệ An”, “Cô dân quân Làng Đỏ”, “Chào em cô gái Lam Hồng”… Phần 3 “Nghệ An khúc ca ngày mới” với những ca khúc “Nhịp điệu bình minh”, “Nghệ An trong trái tim tôi”, “Nghệ An vươn khơi”…, vẽ nên bức tranh Nghệ An đổi mới, hội nhập và phát triển với khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp của mỗi người dân.

Pháo hoa chào đón năm mới 2024. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” được phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng tiềm năng, thế mạnh, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Nghệ An tới mọi miền Tổ quốc; khẳng định, tôn vinh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, phấn đấu đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Cuộc vận động cũng nhằm phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng văn hóa, con người Nghệ An phát triển toàn diện.

Với chủ đề ca ngợi mảnh đất, con người Nghệ An; ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, gương điển hình tiên tiến, cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, các vấn đề đời sống đương đại của tỉnh Nghệ An trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” sẽ có sự tham gia của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh, với các thể loại: Văn học (Tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, bút ký, tản văn, thơ…); kịch bản sân khấu; ca khúc; nhiếp ảnh.

Màn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2025 tại Vinwonder Cửa Hội vào tối 28/12. Ảnh: Phi Nguyễn

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai bài bản, chu đáo các nội dung của chương trình Countdown Chào năm mới 2025, nhằm tạo nên một đêm hội ấn tượng, nhiều màu sắc và đầy ý nghĩa, mang niềm vui đến với tất cả mọi người trong thời khắc chào đón năm mới.

