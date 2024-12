Nghệ An cuối tuần

Thời sự Nghệ An: Con số & Sự kiện nổi bật năm 2024 Năm 2024, vượt qua những khó khăn, thách thức, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đức Dũng • 29/12/2024

Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 137/2024/QH15 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, gồm 14 chính sách, thuộc 4 nhóm lĩnh vực: Quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư; quản lý đô thị, tài nguyên rừng; tổ chức bộ máy và biên chế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ 1/12/2024 (TX. Cửa Lò sáp nhập về TP. Vinh, Nghệ An còn 20 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 xuống còn 412 đơn vị).

Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, ngày 26/06/2024. Ảnh: Nam An

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

GRDP của Nghệ An đạt 9,01%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 24.797 tỷ đồng, đạt 155,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15,3% so với năm 2023, năm thứ 3 vượt mốc 20.000 tỷ đồng, tiệm cận chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tàu container cập cảng Cửa Lò. Ảnh: Sách Nguyễn

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ USD, năm thứ 4 vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thu hút đầu tư FDI đạt gần 1,7 tỷ USD, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án cho lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, kết quả xếp hạng một số chỉ số được cải thiện: Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 1 bậc so với năm 2022; Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 2 bậc so với năm 2022.

Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, thuộc tốp dẫn đầu cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế (năm 2024, có 6 học sinh đoạt Huy chương khu vực, Quốc tế; xếp thứ 4 toàn quốc Học sinh giỏi Quốc gia với 90 em đạt giải; Có 6 học sinh đoạt Huy chương khu vực, khu vực Quốc tế...); chất lượng giáo dục toàn diện có tiến bộ vượt bậc, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Nghệ An xếp thứ 12 toàn quốc, tăng 10 bậc so với năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao thưởng cho 90 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 1 học sinh đạt giải tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Duy

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Đại lộ Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2), đường nối Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7+00-Km76+00 được đẩy nhanh tiến độ. Phối hợp hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn đúng tiến độ như: đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu - Quốc lộ 46B), Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Nghệ An...

Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận thêm 2 huyện Diễn Châu và Hưng Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 327/411 xã; 127/327 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25/327 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Trung tâm huyện Diễn Châu. Ảnh: Tư liệu

Các lĩnh vực về văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển; chính sách an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với tổng số 6.670 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí 228,47 tỷ đồng. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 48.500 người, đạt 103,19% kế hoạch, trong đó: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 20.000 người, đạt 121,21% kế hoạch.

Những ngôi nhà do Bộ Công an hỗ trợ làm mới cho hộ nghèo bản Châu Sơn, xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh: Thành Duy

Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, với nhiều hoạt động nổi bật. Lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn quốc tế, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới; Tổ chức thành công các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi khảo sát, làm việc tại nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, các đối tác mới, mở ra những thị trường thu hút đầu tư mới.