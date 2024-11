Chuyển đổi số Cảnh báo gia tăng vấn nạn nội dung khiêu dâm giả trong thời của AI Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), vấn nạn deepfake khiêu dâm đang gia tăng đáng báo động. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự phát triển của công nghệ deepfake đang được lợi dụng để tạo ra nội dung khiêu dâm giả mạo, gây tổn hại nghiêm trọng đến nạn nhân và xã hội.

Deepfake khiêu dâm là việc sử dụng công nghệ AI để tạo ra hoặc chỉnh sửa các video, hình ảnh, hoặc nội dung có nội dung khiêu dâm, trong đó khuôn mặt hoặc cơ thể của một người được ghép hoặc chỉnh sửa để trông giống như họ tham gia vào các hành động hoặc bối cảnh khiêu dâm mà thực tế họ không làm.

Sự tiến bộ của các công cụ AI đã khiến việc tạo và lan truyền hình ảnh deepfake khiêu dâm mà không có sự đồng thuận của nạn nhân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Chỉ cần là con người đều có thể là một nạn nhân của deepfake khiêu dâm". Đây là cách mà bà Carrie Goldberg – một luật sư người Mỹ, chuyên về các vụ án liên quan đến tội phạm tình dục và quyền riêng tư trên mạng mô tả về mức độ rủi ro mà deepfake khiêu dâm mang lại trong thời đại AI, nơi bất kỳ ai cũng có thể bị lợi dụng mà không hề hay biết.

Ảnh minh họa.

Dùng hình ảnh khiêu dâm để trả thù, hành vi chia sẻ hình ảnh khiêu dâm mà không có sự đồng ý đã xuất hiện từ lâu cùng với sự phát triển của internet. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các công cụ AI đã làm gia tăng nguy cơ và mở rộng đối tượng của hình thức quấy rối này.

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, ngay cả khi họ chưa từng chụp hoặc gửi ảnh khỏa thân. Các công cụ AI hiện đại có khả năng ghép khuôn mặt của một người lên cơ thể khỏa thân hoặc chỉnh sửa các bức ảnh hiện có, khiến chúng trông giống như nạn nhân đang ở trong tình trạng không mặc quần áo, bất chấp thực tế hoàn toàn ngược lại.

Trong năm qua, các hình ảnh khiêu dâm do AI tạo ra mà không có sự đồng ý đã nhắm đến một loạt mục tiêu, từ những người phụ nữ nổi tiếng đến cả các nữ sinh trung học. Sự đa dạng trong đối tượng bị tấn công cho thấy mức độ lan rộng của hình thức quấy rối độc hại này, khiến bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Bà Carrie Goldberg chia sẻ rằng, việc phát hiện bản thân hoặc con cái trở thành mục tiêu của phim deepfake khiêu dâm thường là một trải nghiệm vô cùng kinh hoàng và tuyệt vọng. "Điều này đặc biệt đáng sợ đối với những người trẻ tuổi, những người không biết cách đối mặt với tình huống này. Internet, với sự bao la và mơ hồ của nó, có thể trở thành một nơi đầy rẫy những mối đe dọa", bà nhận định.

Dù các công ty công nghệ và nhà lập pháp đang nỗ lực để đối phó, thực tế là những công cụ này vẫn rất dễ tiếp cận. Vậy bạn có thể làm gì để bảo vệ bản thân và những người thân yêu?

Bà Carrie Goldberg đã đưa ra một số lời khuyên quan trọng để đối phó với mối đe dọa này. Theo đó, khi trở thành mục tiêu của hình ảnh khiêu dâm do AI tạo ra, bước đầu tiên cần thực hiện là chụp lại ảnh màn hình. Điều này giúp lưu giữ bằng chứng quan trọng, hỗ trợ quá trình xử lý pháp lý và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.

Tiếp theo, nạn nhân có thể tìm kiếm và sử dụng các biểu mẫu do các nền tảng mạng xã hội lớn như Google, Meta và Snapchat cung cấp để yêu cầu xóa bỏ hình ảnh khiêu dâm bị phát tán.

Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận như StopNCII.org và Take It Down cũng cung cấp hỗ trợ trong việc xử lý yêu cầu xóa nội dung trên nhiều nền tảng cùng lúc. Tuy nhiên, Goldberg lưu ý rằng không phải tất cả các trang web đều hợp tác với các nhóm này, khiến việc gỡ bỏ hình ảnh đôi khi trở nên phức tạp hơn.

Tại Mỹ, một nhóm thanh thiếu niên và phụ huynh, những người từng là nạn nhân của nội dung khiêu dâm do AI tạo ra, đã có mặt tại phiên điều trần trên Đồi Capitol để chia sẻ câu chuyện của họ.

Trong phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz đã giới thiệu một dự luật nhận được sự ủng hộ từ Thượng nghị sĩ Dân chủ Amy Klobuchar và nhiều đồng nghiệp khác.

Dự luật này đề xuất coi việc phát tán những hình ảnh khiêu dâm do AI tạo ra mà không có sự đồng thuận là một hành vi phạm tội và yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội phải xóa bỏ nội dung ngay khi nhận được yêu cầu từ nạn nhân. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư và ngăn chặn các hành vi quấy rối kỹ thuật số.

Tuy nhiên, hiện nay, các nạn nhân thường phải tự mình đối mặt với sự phức tạp và chồng chéo của các luật tiểu bang. Ở một số khu vực, thậm chí không có bất kỳ quy định hình sự nào rõ ràng để ngăn chặn việc tạo hoặc phát tán deepfake khiêu dâm liên quan đến người trưởng thành, khiến quá trình tìm kiếm công lý trở nên đầy thách thức.

Luật sư Goldberg chia sẻ thẳng thắn: "Lời khuyên của tôi không chỉ dành cho các nạn nhân, mà còn gửi đến những kẻ có ý định phạm tội rằng đừng trở thành kẻ thấp hèn, đừng đánh cắp hình ảnh của người khác và biến nó thành công cụ để làm nhục họ".

Bà nhấn mạnh rằng, mặc dù nạn nhân có rất ít cách để hoàn toàn ngăn chặn những hành vi này, đặc biệt trong một xã hội kỹ thuật số không ngừng phát triển, nhưng sự an toàn và tôn trọng trực tuyến vẫn phụ thuộc vào ý thức đạo đức của mỗi người: "Chúng ta không thể đạt được sự bảo vệ tuyệt đối, nhưng việc không trở thành những kẻ khốn nạn hoàn toàn là trách nhiệm của từng cá nhân".