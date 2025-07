Kinh tế Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ ở nhiều địa phương tại Nghệ An Theo thông tin cập nhật của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều địa phương ở Nghệ An có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong thời gian tới.

Trong 06 giờ qua (từ 22 giờ ngày 24/7 đến 04 giờ ngày 25/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Manh 114,2mm, Nậm Hàng 2 106mm (Lai Châu), Phìn Ngan 95,8mm, Bản Liền 64,4mm, Yên Thế 51,4mm (Lào Cai), Tương Dương 21,6mm (Nghệ An),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: các tỉnh Lai Châu và Lào Cai từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Nghệ An từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Lũ gây sạt lở ở miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu

Cảnh báo: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

- Nghệ An: Bắc Lý, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mường Lồng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nhôn Mai; Anh Sơn, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Con Cuông, Hùng Chân, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Quảng, Nga My, Nhân Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.

- Các tỉnh khác: Lai Châu: Nậm Hàng; Lê Lợi, Mường Khoa, Mường Than, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Tân Uyên; Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Khoen On, Mường Kim, Mường Mô, Nậm Cuồi, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Sin Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Than Uyên, Túa Sín Chải;

- Lào Cai: Bát Xát, Chấn Thịnh, Lùng Phình, Lương Thịnh, P. Âu Lâu, P. Nam Cường, Quy Mông, Si Ma Cai, Trấn Yên, Việt Hồng, Xuân Ái; A Mú Sung, Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Châu Quế, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Đông Cuông, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khao Mang, Lâm Giang, Lao Chải, Lục Yên, Mậu A, Mường Bo, Mường Hum, Mường Khương, Nghĩa Đô, Ngũ Chi Sơn, P. Cam Đường, P. Lào Cai, P. Sa Pa, Pha Long, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Sín Chéng, Tã Cũ Tỳ, Tả Phin, Tả Van, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Trịnh Tường, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di tản. Ảnh: CSCC

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ trên sông Cả đang ở báo động 3.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.