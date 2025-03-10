Giáo dục Cảnh báo lừa đảo cấp học bổng cho sinh viên du học quốc tế Những ngày qua, một số sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhận được những giấy báo trúng tuyển đi du học nước ngoài. Để tạo niềm tin cho sinh viên, các đối tượng lừa đảo sử dụng lo go, con dấu và chữ ký giả.

Trường Đại học Vinh vừa ra thông báo về việc cảnh báo lừa đảo cấp học bổng cho sinh viên du học quốc tế. Trước đó, vào giữa tuần này, một nam sinh viên năm thứ nhất đang học ngành Kỹ thuật điều khiển tự động hóa của trường nhận được một thông báo qua email về chương trình trao đổi viên viên giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Yale của Mỹ.

Giấy thông báo giả mạo được gửi đến cho sinh viên. Ảnh: MH

Nội dung thông báo này cho biết, căn cứ thông báo của Đại sứ quán Mỹ về việc Chính phủ Mỹ cấp các suất học bổng cho các tân sinh viên có thành tích học tập khá giỏi và có hạnh kiểm tốt của Trường Đại học Vinh và sinh viên này đủ điều kiện ghi danh.

Để tạo ấn tượng, thông báo này cũng ghi rõ, chương trình giao lưu sẽ được Chính phủ Mỹ tài trợ 100% bao gồm vé máy bay quốc tế khứ hồi, học phí, sinh hoạt phí, phí tham quan trong suốt thời gian học. Lộ trình sẽ kéo dài 3 tháng và tất cả chi phí còn lại sẽ do nhà trường hỗ trợ.

Để tham gia chương trình này, sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Phòng Đối ngoại của nhà trường. Ngoài ra, sinh viên cũng phải có phần sao kê minh chứng tài chính với số dư tối thiểu là 250 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình để làm biên bản sao kê điện tử cạnh tranh với các bạn khác ngành. Thông báo cũng đề nghị sinh viên cần hoàn tất hồ sơ, thủ tục ký hồ sơ hoàn tất, bản sao kê điện tử và nạp cho Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh trước 14h ngày 1/10/2025.

Nhiều thư thông báo giả mạo Trường Đại học Vinh. Ảnh: M.H

Được biết, sau khi nhận được thông báo này, nam sinh này đã chuyển cho mẹ và được mẹ cảnh báo là thông tin giả. Tuy nhiên, khi được đối tượng lừa đảo gọi điện, nam sinh này vẫn tin theo và sau đó đến một khách sạn ở thành phố Vinh theo hướng dẫn của người gọi điện. Trong thời gian đang chờ đợi, người nhà của sinh viên thấy nghi ngờ đã ngăn chặn kịp thời, đưa sinh viên ra khỏi khách sạn và sau đó đã lên báo với nhà trường và công an nơi cư trú.

Sau này, khi trao đổi với nhà trường, sinh viên này cũng cho biết, dù biết đó là thông tin giả nhưng khi bị gọi điện, đối tượng có nhiều lời nói khiến người nghe tin theo một cách mù quáng và làm theo những lời hướng dẫn.

Liên quan đến trường hợp này, ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên, Trường Đại học Vinh cho biết: Thời gian qua, nhà trường đã nhận được thông tin một số sinh viên nhận được các văn bản giả mạo Trường Đại học Vinh về việc trao đổi sinh viên và cấp học bổng du học quốc tế. Các đối tượng lừa đảo sử dụng logo, con dấu, chữ ký giả để mời gọi sinh viên đăng ký, yêu cầu nộp hồ sơ và đóng các khoản phí, nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Trong số đó, có trường hợp sinh viên bị lừa nộp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng đã kịp thời báo với Nhà trường và may mắn không trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.

Tân sinh viên mới nhập học. Ảnh: M.H

Đại diện nhà trường cũng khẳng định, đến thời điểm này, Trường Đại học Vinh không có các chương trình cấp học bổng cho sinh viên như các văn bản thông báo. Các chương trình của trường (nếu có) được đăng trên các trang thông tin chính thức của trường. Vì thế, sinh viên tuyệt đối không tin, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh không chính thống.

Ngoài ra, khi nhận được thông tin đáng ngờ, cần trao đổi ngay với gia đình, giảng viên, phòng, ban chức năng của nhà trường hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.