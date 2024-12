Chuyển đổi số Cảnh báo mối đe dọa tiềm ẩn từ sạc dự phòng Trước tình hình cháy nổ ngày càng gia tăng, chúng ta không thể không quan ngại về mối đe dọa tiềm ẩn từ pin lithium-ion. Việc sử dụng rộng rãi loại pin này trong các thiết bị hàng ngày đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an toàn cho người tiêu dùng.

Tình trạng cháy nổ liên quan đến thiết bị sạc pin đang diễn biến phức tạp với tần suất ngày càng gia tăng. Các vụ thu hồi sản phẩm quy mô lớn từ những thương hiệu uy tín như Audio-Technica (Nhật Bản), Belkin (Mỹ) và Anker (Trung Quốc) đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng về an toàn trong pin lithium-ion.

Quá trình sạc không đúng cách, lỗi sản xuất, và việc sử dụng các thiết bị kém chất lượng được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ, gây ra thiệt hại về tài sản và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

Nhà sản xuất Anker đến từ Trung Quốc, từ lâu đã được biết đến như một thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực phụ kiện âm thanh và sạc, đặc biệt được yêu thích bởi các sản phẩm pin sạc dự phòng chất lượng cao với mức giá hợp lý.

Tuy nhiên, chuỗi sự cố thu hồi sản phẩm liên tiếp trong năm nay, lần thứ 3 chỉ trong vòng 6 tháng, do lỗi quá nhiệt của pin lithium-ion, đã đặt một dấu hỏi lớn về độ tin cậy của thương hiệu này.

Ảnh minh họa.

Việc liên tục xảy ra các vụ việc tương tự không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Anker mà còn khiến người tiêu dùng lo ngại về chất lượng và an toàn của các sản phẩm mà họ đang sử dụng.

Trong một diễn biến đáng báo động, Anker vừa phải ra lệnh thu hồi khẩn cấp 80.000 chiếc loa của mình do nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Con số 33 báo cáo về các sự cố liên quan đến sản phẩm này, từ khói bốc ra, cháy nhỏ đến cả trường hợp người dùng bị bỏng nhẹ, đã cho thấy mức độ rủi ro mà các thiết bị này tiềm ẩn.

Trước tình hình này, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dùng ngừng ngay việc sử dụng các sản phẩm bị ảnh hưởng và rút phích cắm để đảm bảo an toàn.

Những sản phẩm Anker nào đã bị thu hồi trong năm 2024?

Anker đã xác định rõ các mẫu loa gây ra nguy cơ cháy nổ là Soundcore (A3102) và Bluetooth PowerConf (A3302), vốn được bán độc quyền trên nền tảng thương mại điện tử Amazon trong năm 2023. Theo thông tin từ Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ, cả Anker và Amazon đã chủ động liên hệ với những khách hàng sở hữu các sản phẩm lỗi để thực hiện việc thu hồi và đổi trả.

Năm nay được xem là một năm đầy sóng gió đối với Anker khi liên tiếp đối mặt với các vụ việc liên quan đến pin lithium-ion quá nhiệt. Đầu tiên là vụ thu hồi hơn 321.000 sản phẩm, bao gồm các mẫu loa AnkerWork PowerConf S3 (A3302) và loa Bluetooth Soundcore (A3102), sau khi nhận được nhiều báo cáo về nguy cơ cháy nổ do pin quá nhiệt.

Nhiều sản phẩm của Anker bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ pin lithium-ion. Ảnh: Internet

Điều này không chỉ gây ra sự lo lắng cho người dùng mà còn đặt dấu hỏi lớn về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm công nghệ mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng, vào tháng 9 vừa qua, Anker đã mở rộng quy mô thu hồi sản phẩm, bao gồm các mẫu pin 334 MagGo (PowerCore 10K), sạc dự phòng 20.000 mAh và sạc dự phòng MagGo (10.000 mAh). Quyết định này cho thấy Anker đang ngày càng siết chặt các biện pháp kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm.

Làm thế nào để kiểm tra thiết bị Anker của bạn có bị ảnh hưởng không?

Bạn có thể dễ dàng xác định thiết bị Anker của mình có thuộc diện thu hồi hay không bằng cách truy cập trang web của chương trình thu hồi và nhập số sê-ri của loa A3102, Pin dự phòng 321 hoặc Pin dự phòng Anker MagGo.

Trong khi chờ đợi thiết bị thay thế, công ty đã khuyến cáo người dùng loa bị thu hồi ngừng sử dụng ngay lập tức và không sạc loa bằng bất kỳ nguồn điện hoặc bộ sạc bên ngoài nào.

Tuy nhiên, vấn đề mà Anker đang gặp phải chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về những rủi ro tiềm ẩn của pin lithium-ion. Trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều thiết bị, từ tai nghe nhét tai Audio-Technica đến các bộ sạc dự phòng phổ biến như Belkins BoostCharge Pro, đều bị báo cáo có lỗi liên quan đến tình trạng pin quá nhiệt. Điều này cho thấy vấn đề an toàn của pin lithium-ion đang trở thành một mối quan tâm toàn cầu.

Những thiết bị công nghệ giá rẻ có nguy cơ gây cháy nổ pin lithium-ion

Vào mùa mua sắm, khi nhu cầu về các thiết bị công nghệ giá rẻ tăng cao, nguy cơ cháy nổ do pin lithium-ion cũng theo đó mà gia tăng đáng kể. Từ những thiết bị nhỏ gọn như điện thoại di động, máy tính bảng cho đến các phương tiện giao thông cá nhân như xe đạp điện, xe tay ga điện, và thậm chí cả các sản phẩm tiêu dùng như thuốc lá điện tử, đều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do lỗi pin. Đây thực sự là một vấn đề đáng báo động và cần được quan tâm một cách nghiêm túc.

Theo báo cáo mới nhất của công ty bảo hiểm doanh nghiệp đa quốc gia QBE (Úc), số vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion tại Anh đã tăng chóng mặt, lên tới 46%. Những hình ảnh đau lòng về các vụ hỏa hoạn do xe đạp điện gây ra, cướp đi nhà cửa và thậm chí là tính mạng của nhiều người, đang trở thành hiện thực đáng sợ.

Để giải quyết căn nguyên sâu xa của các vụ cháy nhà liên quan đến pin lithium-ion, chúng ta cần những quy định mạnh mẽ hơn. Tại Anh, Dự luật An toàn Pin Lithium-ion đã đặt ra một lộ trình rõ ràng để đảm bảo an toàn cho người dân bằng cách kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, lưu trữ và sử dụng pin lithium-ion.

Cách bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi hỏa hoạn do cháy nổ pin lithium-ion

Ba đợt thu hồi lớn từ Anker không chỉ làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của dòng loa và bộ sạc dự phòng của hãng, mà còn phản ánh một vấn đề sâu xa hơn đó là cuộc tranh luận ngày càng nóng bỏng về tính an toàn của pin lithium-ion, vượt xa giới hạn của bất kỳ thương hiệu nào.

Chúng ta, những người tiêu dùng, cần ý thức hơn về thói quen sử dụng và sạc pin hàng ngày. Liệu bạn có thường xuyên để ý đến việc sạc các thiết bị điện tử qua đêm hoặc bỏ qua những cảnh báo an toàn khi sử dụng pin lithium-ion?

Những hành động tưởng chừng như đơn giản này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Ví dụ, bạn có biết rằng việc cố gắng dập tắt đám cháy pin lithium bằng nước có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn hay không?

Để tránh những hậu quả đáng tiếc, chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến những dấu hiệu bất thường của pin. Nếu pin của bạn bỗng dưng nóng lên, phồng rộp, rò rỉ chất lỏng, có mùi lạ, không sạc được hoặc tỏa khói, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức. Đây có thể là những dấu hiệu báo trước nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện tử, chúng ta nên ưu tiên chọn mua các sản phẩm từ những thương hiệu uy tín và địa chỉ bán hàng đáng tin cậy. Song song đó, việc trang bị kiến thức về an toàn pin cho bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em, cũng vô cùng quan trọng. Hãy cùng nhau tạo thói quen kiểm tra và sử dụng pin một cách an toàn.

Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt như sử dụng bộ sạc đúng loại, bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và rút phích cắm khi sạc đầy có thể trở thành hàng rào vững chắc, ngăn chặn những vụ cháy nổ đáng tiếc do pin lithium-ion gây ra.