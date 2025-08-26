Xã hội Cảnh báo ngộ độc khí CO, CO2 khi dùng máy phát điện Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều địa bàn hiện đang mất điện trên diện rộng. Để tạm thời có nguồn điện phục vụ sinh hoạt, nhiều người dân đã sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng. Tuy nhiên, việc sử dụng sai cách máy phát điện có thể dẫn đến ngộ độc khí CO, CO2 gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí tử vong.

Ngày 26/8, Trung tâm Y tế Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, nghi do ngạt khí CO .

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Kỳ Anh mất điện. Tối 25/8, gia đình bà T. và ông A. nổ máy phát điện để sử dụng quạt, đèn chiếu sáng và các thiết bị khác, sau đó cả hai nằm ngủ trong nhà. Máy phát điện được đặt ngoài hành lang nhưng thông với phòng ngủ, khi máy nổ, khí xả đã lan vào phòng khiến cả hai bị ngạt, hôn mê.

Đến sáng 26/8, người thân phát hiện tình trạng nguy kịch của bà T. và ông A. nên lập tức đưa lên Trung tâm Y tế Kỳ Anh cấp cứu. Khi tiếp nhận, cả hai bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, khó thở. Sau khi cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3 (vào tháng 9/2024) trên địa bàn TP. Hải Phòng mất điện trên diện rộng và đã có bệnh nhi 9 tuổi phải cấp cứu do ngạt khí CO từ máy phát điện.

Ngày 26/8, Hà Tĩnh có 2 người nhập viện cấp cứu do ngạt khí khi dùng máy phát điện. Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh

Các chuyên gia khuyến cáo, việc sử dụng máy phát điện trong phòng kín rất nguy hiểm, bởi lẽ, máy phát điện thải ra rất nhiều khí CO 2 , CO để đốt cháy khí ôxy. Khi đốt khí ôxy quá nhiều thì khí CO 2 và CO sẽ tăng cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn – Trưởng Khoa Hô hấp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khi máy phát điện hoạt động trong phòng kín thì chúng sẽ dùng khí oxy có trong phòng để đốt cháy nhiên liệu. Khi lượng khí oxy trong phòng hết, lượng CO 2 sẽ tăng dần lên và đồng thời hình thành thêm khí CO.

Hỗn hợp CO và CO 2 cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ gây tử vong rất cao. Trong đó khí CO 2 gây ngạt, hôn mê; còn khí CO sẽ liên kết hemoglobin (Hb) trong hồng cầu không cho máu chở khí oxy đi tới những tế bào cơ thể.

Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Anh Sơn – Trưởng Khoa Hô hấp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong khi đó, các loại khí này lại không có màu, không vị, không mùi nên rất khó nhận biết. Khi bị ngộ độc, nạn nhân sẽ có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực, ói mửa, mờ mắt, lú lẫn, co giật. Thậm chí tử vong nếu không cấp cứu, điều trị kịp thời.

Khuyến cáo đưa ra, theo Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn là khi sử dụng máy phát điện thì nên đặt ở nơi thoáng khí. Tuyệt đối không để trong phòng kín, phòng nhỏ chật hẹp. Khi phát hiện các nạn nhân bị ngạt khí, cần nhanh chóng mở các cửa để không khí tràn vào. Đồng thời, nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi nơi có khí độc, nếu người bệnh thở yếu hoặc bất tỉnh cần khẩn trương hô hấp nhân tạo và đưa ngay đến bệnh viện gần nhất.

Các triệu chứng nạn nhân bị ngộ độc khí CO2, CO. Ảnh nguồn Báo Tiền phong

Thời điểm sau cơn bão số 5 hoành hành gây sự cố mất điện trên diện rộng, nhiều gia đình sử dụng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Các bác sĩ khuyến cáo người dân sử dụng máy phát điện nên để ở phòng có luồng không khí lưu thông để khí thải thoát ra ngoài, không để trong phòng kín, hoặc máy phát điện nên để riêng biệt với khu phòng ở.