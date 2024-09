Kinh tế

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông từ các loại xe tự chế

Thời gian qua, tại Nghệ An xuất hiện 1 số loại phương tiện tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Những loại xe này vẫn lưu thông trên các tuyến giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.