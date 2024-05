Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 16/5, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản về việc cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức giả mạo các khóa học hè.

Trước đó, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ thông tin của Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Công an tỉnh phát hiện thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giới thiệu, tư vấn cho phụ huynh đăng ký cho con em tham gia các khóa học, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện vào dịp Hè.

Nhiều khóa học Hè được quảng cáo trên mạng xã hội. Ảnh: M.H

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lập ra nhiều tài khoản cá nhân và fanpage như: “Mùa Hè quân đội”, “Khóa tu mùa Hè", “Khóa học cờ vua”, "Khóa rèn luyện marathon", “Cuộc thi tài năng nhí”... để quảng cáo, giới thiệu cho phụ huynh tìm hiểu, đăng ký. Để hoàn thành các bước, các đối tượng yêu cầu phụ huynh thực hiện một số “nhiệm vụ” nhằm mục đích “tăng cường tương tác cho các nhãn hàng, các thương hiệu tài trợ” như nhấn nút “like – thích” và “share – chia sẻ” các bài viết, ảnh sản phẩm của nhà tài trợ, "nộp” và “rút” tiền thông qua ứng dụng ngân hàng điện tử theo các mức tiền mà đối tượng yêu cầu và tham gia nhóm kín trên ứng dụng như Telegram, Viber, Zalo…

Cũng theo Công an tỉnh Nghệ An, khi thực hiện các nhiệm vụ đầu tiên với số tiền yêu cầu nộp vào nhỏ, dưới 1 triệu đồng thì việc rút tiền thực hiện nhanh chóng, kèm theo số hoa hồng (thường là 10%) để tạo lòng tin.

Sau đó, khi nộp số tiền lớn hơn thì các đối tượng thông báo một số lý do chưa rút được tiền như: nộp thuế, thao tác sai, nâng hạn mức… và yêu cầu phải nộp thêm tiền mới có thể rút được tiền về.

Các khoá học Hè cho học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Nghệ An. Ảnh: TTCC

Một số nạn nhân với tâm lý muốn rút lại số tiền đã nộp vào nên tiếp tục chuyển thêm tiền vào tài khoản của các đối tượng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền rất lớn. Bên cạnh đó, các nhóm chat trên ứng dụng như Telegram, Viber, Zalo… các đối tượng lập ra bố trí nhiều tài khoản “chim mồi” đóng vai các phụ huynh để nhắn tin, gửi các thông tin tích cực vào nhóm, nhằm tạo niềm tin, thao túng tâm lý, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.

Để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục cần thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến phụ huynh, học sinh để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa thông qua các hình thức như: phát tờ rơi, thông báo cho phụ huynh tại cuộc họp phụ huynh cuối năm; gửi tin thông báo đến các nhóm phụ huynh trên mạng xã hội facebook zalo, đăng bài tuyên truyền trên trang fanpage của nhà trường, ngành Giáo dục.

Trại hè kỹ năng sống do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, khuyến cáo phụ huynh học sinh nếu đăng ký cho con, em mình tham gia các khóa học tập, rèn luyện Hè phải tìm hiểu kỹ trung tâm, cơ sở tổ chức lớp học, phải có địa chỉ rõ ràng trên địa bàn để đăng ký; không đăng ký qua không gian mạng để tránh bị lừa đảo. Nếu đăng ký ở các trung tâm giáo dục kỹ năng sống cần tìm hiểu kỹ trung tâm/cơ sở đủ điều kiện hoạt động và được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép.

Trong trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân tổ chức khóa học tập, rèn luyện cho học sinh có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh, xử lý theo quy định.