Pháp luật Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp xe ô tô Ô tô là tài sản có giá trị lớn, những năm gần đây, số lượng ô tô trên địa bàn Nghệ An tăng nhanh. (Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2024, Nghệ An nằm trong top 3 địa phương mua ô tô nhiều nhất cả nước với 4.773 xe). Cùng với đó, các loại tội phạm liên quan đến lừa đảo, trộm cắp, phá hoại tài sản liên quan đến ô tô cũng gia tăng

Nhiều chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cuối tháng 7 năm 2024, dư luận xôn xao trước sự việc Trần Thị H. - nhân viên kinh doanh của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Trần Thị H. Ảnh tư liệu Văn Hậu

Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh): Trong thời gian từ tháng 4/2023- 7/2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ, Trần Thị H. đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây mà H. tư vấn để thông tin là hãng xe mà khách hàng đã mua đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện tương đương với 10% giá trị xe; nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho H.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ 13 chiếc xe ô tô mà Trần Thị H. đã mang đi cầm cố. Ảnh tư liệu Văn Hậu

Khi lấy được xe của khách hàng, Trần Thị H. đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra, H. còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai thuê xe ô tô sau đó đưa đi cầm cố lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo.

Hiện nay, vụ án đang được Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệt phá đường dây thuê xe ô tô, làm giả giấy tờ để cầm cố, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…

Cầm đầu đường dây trên là Đậu Đức Bằng (SN 1991), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1991), trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Để tạo niềm tin cho bị hại, các đối tượng đóng vai những doanh nhân trẻ thành đạt, chuyên làm các dự án lớn.

Công an huyện Quỳnh Lưu làm việc với đối tượng Đậu Đức Bằng về quá trình mua bán xe ô tô của các cơ sở cho thuê xe. Ảnh tư liệu Hồng Ngọc

Đồng thời, lên mạng tìm kiếm những công ty, cửa hàng kinh doanh chuyên cho thuê ô tô tự lái ở nhiều tỉnh, thành để thuê xe.

Sau khi thuê được, bọn chúng đưa về Nghệ An rồi làm giả các loại giấy tờ như giấy mua bán xe, chuyển nhượng xe, giấy uỷ quyền về việc mua bán xe, sau đó bán cho Hồ Trọng Tâm (SN 1989), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu để lấy tiền chia nhau.

Mặc dù biết các xe của Bằng và Tĩnh là do lừa đảo mà có nhưng Tâm vẫn đồng ý mua với giá tiền từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe.

Tang vật từ chuyên án triệt phá đường dây thuê xe ô tô, làm giả giấy tờ để cầm cố, chiếm đoạt tài sản thuê xe ô tô đi cầm cố. Ảnh tư liệu: Hồng Ngọc

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Quỳnh Lưu đồng loạt khám xét 27 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... bắt giữ các đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; thu giữ 22 xe ô tô là tang vật chuyên án.

Cá biệt ở Nghệ An còn xảy ra trường hợp chủ xe đã bán xe cho người khác, sau đó quay lại giở trò trộm xe. Cụ thể chiều 7/3/2024, anh Trần Đức H. trú tại phường Hưng Phúc ( TP Vinh) đậu ô tô của gia đình ở khu vực ngõ 64 đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh), cách nhà khoảng 200m. Sáng 8/3, khi đi tập thể dục anh H. vẫn thấy ô tô của mình ở tại vị trí cũ.

Tuy nhiên đến sáng 9/3, anh phát hiện chiếc xe của gia đình đã biến mất. Vụ việc được anh H. chia sẻ trên mạng xã hội. Sau đó, chiếc ô tô của gia đình anh H. được tìm thấy ở Trạm Y tế xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương.

Chiếc xe ô tô của anh Hậu được phát hiện tại Trạm Y tế xã Thanh Chi (Thanh Chương. Ảnh tư liệu CTV

Sau khi điều tra, xác minh Công an TP Vinh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tư Tuấn (44 tuổi, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Nguyễn Tư Dũng (39 tuổi, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc: Tháng 2/2024, Tuấn bán chiếc ô tô hiệu Toyota cho anh Trần Đức H. với giá 340 triệu đồng nhưng vẫn giữ lại một bộ chìa khóa. Sau đó, do nợ nần nên Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô để bán trả nợ nên đã đưa chìa khóa, bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng lấy trộm xe anh H. đem lên cất giấu tại trạm y tế xã ở huyện Thanh Chương.

Dũng sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM; còn Tuấn bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng vào ngày 25/4/2024.

Gia tăng các thủ đoạn trộm cắp, phá hoại xe

Ngoài các hành vi lừa đảo, kẻ gian còn lợi dụng sơ hở của người dân đậu xe ô tô ở khu vực vắng, không có người trông coi, khuất tầm nhìn để trộm cắp phụ kiện của xe như tháo lốp, bẻ gương hoặc đập bể kính xe để trộm cắp tài sản có giá trị trong xe như điện thoại, túi xách, tiền mặt…

Sau khi đập vỡ kính xe ô tô, kẻ gian đã lấy trộm chiếc túi đeo chéo để bên ghế phụ của anh Nguyễn Ngọc Th. Ảnh tư liệu phóng viên

Điển hình trưa 22/2/2024, anh Nguyễn Ngọc Th. ( trú tại phường Bến Thuỷ, TP. Vinh) đậu xe ô tô nhãn hiệu Honda City trên đường Phạm Đình Toái, khu vực trước Toà án nhân dân tỉnh, đối diện Bệnh viện Quốc tế Vinh. Khi xong việc, quay trở lại xe, anh tá hỏa khi phát hiện cửa kính xe bên ghế phụ bị đập vỡ, kẻ gian lấy mất chiếc túi đeo chéo, bên trong có tiền và toàn bộ giấy tờ.

Hay ngày 31/12/2023, chị L.T.O, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, đi dự tất niên tại Nhà văn hóa khối Yên Sơn, đậu xe ở vỉa hè cũng bị kẻ gian đập vỡ kính bên ghế phụ, lấy đi chiếc ví để trong túi đặt trên ghế ô tô.

Chiếc xe ô tô của chị L.T.O, ở phường Hà Huy Tập bị đập vỡ kính khi để trên vỉa hè. Ảnh tư liệu phóng viên

Bên cạnh tình trạng đập kính xe trộm cắp tài sản, việc xe ô tô đậu trên đường bị phá hoại ( xịt lốp, cào xước sơn, chọc thủng lốp, bẻ gương...) xảy ra gần đây đã dấy lên mối lo ngại về tình hình an ninh, trật tự, đồng thời, gây hoang mang, lo lắng và bức xúc cho nhiều người dân thành phố Vinh.

Một bên lốp xe ô tô của người dân trú tại nhà số 7, đường Cao Huy Đỉnh, khối 15, phường Trường Thi (TP. Vinh) bị chọc thủng vào rạng sáng 3/7. Ảnh tư liệu Tiến Đông

Nhất là đối với những người buộc phải đậu xe ngoài lề đường qua đêm, hay đến các địa điểm không có bãi đậu xe công cộng. Điển hình vào đêm 3/7, nhiều xe ô tô đậu bên đường Cao Huy Đỉnh, thuộc địa bàn khối 15, phường Trường Thi (TP. Vinh) đã bất ngờ bị kẻ xấu chọc thủng lốp.

Hay sự việc một số xe ô tô đậu bên đường gần khu vực Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị chọc thủng lốp được người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Lốp xe của một người dân bị chọc thủng 2 vết và địa điểm để xe được khoanh tròn trên bản đồ. Ảnh tư liệu Tiến Đông

Tăng cường cảnh giác

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân dẫn đến việc mất trộm liên quan đến xe ô tô là do chủ sở hữu lơ là, mất cảnh giác. Nhiều người có tâm lý chủ quan để xe trước cửa nhà, nơi công cộng không có người trông giữ; xe ô tô không có hệ thống báo động, thiếu thiết bị an toàn... đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

Mặt khác, một số người dân có thói quen coi ô tô là “ngôi nhà di động” nên thường để tài sản (túi xách, ví, điện thoại….) ở lại trong xe.

Xe ô tô của một người dân bị đập vỡ kính khi đậu trên đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu phóng viên

Để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm liên quan đến xe ô tô, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, có biện pháp bảo vệ, giữ gìn tài sản của mình, không để các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Khi rời khỏi phương tiện, người dân không nên để lại tài sản có giá trị trên xe; không đậu, đỗ xe nơi khuất tầm nhìn, vắng người qua lại. Trường hợp nhà riêng không có chỗ để xe mà đậu đỗ xe trước nhà thì phải lắp camera quan sát, thiết bị báo động…

Đối tượng khả nghi phá xe trên tuyến đường Cao Huy Đỉnh ( TP Vinh) do camera giám sát của người dân ghi lại được. Ảnh: CSCC

Đối với các doanh nghiệp, cá nhân cho thuê xe ô tô tự lái cần xác minh kỹ thông tin của người thuê xe; thực hiện đầy đủ các thủ tục, biện pháp ràng buộc pháp lý đối với khách thuê xe ô tô nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc.

Đặc biệt, qua vụ việc 13 chủ xe bị một nhân viên nhân viên kinh doanh của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ cả tin với những thông tin khuyến mãi mà chưa được kiểm chứng; khi phát hiện những trường hợp cầm cố tài sản không đúng quy định thì kịp thời trình báo với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.

Hệ thống camera giám sát được lắp đặt vừa phòng ngừa vi phạm giao thông, vừa góp phần ngăn ngừa, hạn chế tình trạng trộm cắp, phá hoại tài sản. Ảnh tư liệu minh hoạ Đặng Cường

Hiện nay, Công an thành phố Vinh đang triển khai dự án xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố.

Đây cũng là một trong những giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tình trạng trộm cắp, phá hoại tài sản liên quan đến ô tô xảy ra trong thời gian gần đây.