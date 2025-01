Pháp luật

Cảnh sát căng mình điều tiết giao thông cận Tết ở TP Vinh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn tối đa cho người dân trong việc di chuyển và mua sắm đón Tết, Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh đã triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự huy động 100% quân số. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường chính, khu vực chợ Tết, trung tâm thương mại...