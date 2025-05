Pháp luật

Cảnh sát giao thông dẫn đoàn góp phần xây dựng hình ảnh Nghệ An an toàn, thân thiện

Ngày 15/5, Đội Cảnh sát giao đường bộ số 4 (phụ trách công tác dẫn đoàn) thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đoàn Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Đây không chỉ là vinh dự to lớn mà còn là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chính xác, an toàn tuyệt đối và tính nghi lễ ở mức cao nhất.