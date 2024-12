Cảnh sát giao thông gửi thông báo trên 200 trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc Bắc - Nam trong vòng 15 ngày

“

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 15/12, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã đồng loạt triển khai đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, với mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn và thuận tiện trong dịp Tết Dương lịch và Tết Ất Tỵ 2025.

Trong đợt cao điểm này, Đội sẽ tập trung kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông trên cao tốc, như: vi phạm tốc độ, chuyển làn không bật tín hiệu, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn…

Cũng theo Trung tá Nguyễn Kim Thi, bắt đầu từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Nghị định mới quy định mức phạt rất cao, vì vậy, người dân cần nắm rõ và chấp hành nghiêm túc để tránh bị phạt tiền và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trung tá Nguyễn Kim Thi - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 - Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT)