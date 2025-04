Pháp luật

Cảnh sát giao thông Nghệ An đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trong tối 5/4

Tối 5/4, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường. Đây là một phần trong kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhằm tăng cường kiểm soát và ngăn ngừa các nguy cơ tai nạn giao thông trong thời gian cao điểm lễ hội.