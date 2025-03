Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm trong nửa tháng Từ ngày 1/3/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động triển khai các tổ địa bàn để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trước đây thuộc trách nhiệm của Công an cấp huyện.

Việc này nhằm duy trì ổn định tình hình trật tự ATGT, không để xảy ra gián đoạn, không để bỏ trống địa bàn.

Khép kín địa bàn

Ngay sau khi Đội CSGT-TT (Công an thành phố Vinh) giải thể, một phần quân số của đội đã được điều chuyển về Phòng CSGT Công an tỉnh. Với tên gọi Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng ổn định tổ chức và tiếp tục đảm nhận công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn bộ địa bàn, đồng thời điều tiết giao thông một cách hiệu quả, liên tục.

Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh điều tiết giao thông tại ngã tư giao giữa đường Lê Lợi và đường Lý Thường Kiệt kéo dài. Ảnh: Nguyễn Đạo

Anh Trần Hữu Trung, cư trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh chia sẻ: "Chúng tôi biết từ ngày 1/3, tổ chức công an cấp huyện, thị, thành trong đó có Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh đã được giải thể. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, chúng tôi vẫn thấy lực lượng CSGT duy trì công tác điều tiết giao thông trên các tuyến đường. Cụ thể, tại ngã tư giao giữa đường Lê Lợi và Lý Thường Kiệt kéo dài, nơi chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nếu không có lực lượng CSGT đứng điều tiết, giao thông sẽ rất dễ ùn tắc. Nhưng nhờ sự có mặt thường xuyên của lực lượng CSGT tại đây mà tình hình giao thông luôn thông suốt, đặc biệt vào đầu buổi sáng, cuối buổi chiều".

Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh cũng đặc biệt chú trọng đến việc xử lý các hành vi vi phạm, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao, khi người dân có thể chủ quan. Cụ thể như: Điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia, vượt quá tốc độ quy định, không tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi sai phần đường, làn đường, đi ngược chiều, cũng như tình trạng lạng lách, đánh võng…

Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh cũng đặc biệt duy trì việc kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên trên các tuyến đường. Điển hình vào tối 14/3, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Hưng Đạo, sau gần hai giờ đồng hồ làm việc, tổ công tác đã phát hiện hai trường hợp vi phạm.

Một trong số đó là anh N.B.S., thợ xây, trú tại phường Đông Vĩnh, với kết quả nồng độ cồn 0,26mg/lít khí thở. Anh S. chia sẻ: "Chiều nay, tốp thợ nghỉ sớm, chủ nhà mời rượu, tôi chỉ uống 3 chén, không ngờ lại vượt quá ngưỡng cho phép. Phần vì nghĩ đường về nhà gần, phần nữa là do chủ quan, nghĩ rằng sau khi Công an thành phố Vinh giải thể, lực lượng CSGT chưa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Không ngờ lại bị xử lý. Với mức phạt 7 triệu đồng, coi như tôi mất cả tháng lương, chưa kể còn bị trừ 10 điểm trên GPLX".

Tương tự, sau khi một phần quân số được điều chuyển về Phòng CSGT, cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội CSGT-TT Công an các huyện, thị xã trước đây tiếp tục được phân bổ thành các tổ địa bàn trực thuộc các đội, trạm CSGT trên các tuyến quốc lộ. Ngay sau khi ổn định tổ chức, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ như trước, đảm bảo công tác quản lý trật tự an toàn giao thông tại địa bàn.

Đại úy Võ Đức Hoàng, công tác tại tổ địa bàn Thanh Chương thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, cho biết: "Mặc dù Công an cấp huyện không còn, nhưng địa bàn không bị bỏ trống. Công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT vẫn được duy trì liên tục. Đặc biệt, đối với vi phạm nồng độ cồn, chúng tôi sẽ tập trung xử lý thường xuyên, nhất là vào các buổi trưa, tối, các ngày nghỉ lễ và trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao".

Theo số liệu tổng hợp, từ ngày 1/3 đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản 3.296 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt 2.190 trường hợp, thu phạt chuyển ngân sách nhà nước 4,2 tỷ đồng.

Anh Ngô Quốc Cường, trú tại huyện Quỳ Hợp, đề xuất rằng lực lượng CSGT cần thường xuyên công khai thông tin về kết quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên toàn tỉnh, đặc biệt là ở các tuyến đường và khu vực trọng điểm. Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự chủ quan của người dân, khi họ nghĩ rằng công tác tuần tra, kiểm soát giao thông có thể bị lỏng lẻo do sự thay đổi tổ chức công an cấp huyện.

Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh xác minh xử lý lái xe có hành vi che biển số để tránh phạt nguội vào đầu tháng 3/2025. Ảnh: Đ.C

Linh động bố trí tổ công tác

Thực tế, sau khi tổ chức lại bộ máy, từ ngày 1/3, không còn Công an cấp huyện, đồng nghĩa với việc quân số tại các Đội CSGT-TT của Công an huyện, thành phố, thị xã được điều động về các xã, thị trấn và các phòng chức năng Công an tỉnh, trong đó có Phòng CSGT.

Trước đây, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 20 huyện, thành phố, thị xã được các Đội CSGT-TT công an cơ sở đảm nhiệm, còn Phòng CSGT (Công an tỉnh) chỉ phụ trách các tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, sau khi tổ chức lại bộ máy và không còn Công an cấp huyện, Phòng CSGT không chỉ tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ và địa bàn đã được giao trước đây, mà còn tiếp nhận thêm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tại các huyện, thành phố và thị xã, nhằm duy trì sự ổn định và liên tục trong công tác này.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã triển khai các giải pháp linh hoạt và phù hợp với thực tế, nhằm bảo đảm công tác an toàn giao thông không bị gián đoạn. Cụ thể, Phòng CSGT đã bố trí cán bộ tham gia các tổ địa bàn, làm việc trực tiếp tại cơ sở, vừa thực hiện chức năng quản lý, vừa hướng dẫn và phối hợp với Công an cấp xã trong công tác phòng ngừa ùn tắc và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông tiếp tục được Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh.

Tại nút giao giữa đường Lê Lợi và Lý Thường Kiệt kéo dài, do chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, các CBCS phải trực tiếp điều tiết, nhắc nhở và hướng dẫn người dân. Ảnh: N.Đ

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng – Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Hiện nay, công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các huyện, thành, thị do lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT đảm nhiệm. Theo đó, việc bố trí tổ địa bàn giúp lực lượng chức năng có mặt kịp thời, nắm bắt tình hình giao thông và xử lý các tình huống ngay từ cơ sở.

Với mục tiêu duy trì trật tự an toàn giao thông, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm. Công tác xử lý vi phạm sẽ được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện – một trong những nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng CSGT quyết tâm góp phần xây dựng và hình thành văn hóa giao thông “văn minh” và “an toàn”.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng cũng nhấn mạnh rằng, dù có sự thay đổi trong phân cấp quản lý, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức và nghiêm túc chấp hành các quy định, bởi công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT vẫn luôn được duy trì. Việc tuân thủ luật giao thông không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần vào sự an toàn chung của cộng đồng.