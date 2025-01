Cảnh sát giao thông Nghệ An phát huy vai trò bảo đảm giao thông an toàn , thông suốt

Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An phát huy vai trò bảo đảm giao thông an toàn , thông suốt Năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã thực hiện quyết liệt các chỉ đạo từ Bộ Công an, Cục C08, UBND tỉnh và Công an tỉnh, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm rõ rệt, khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh giao thông văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

TNGT giảm cả 3 tiêu chí

Trong năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Nghệ An đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn. Với sự huy động tối đa lực lượng, phương tiện, và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn, góp phần tạo môi trường giao thông an toàn, thông thoáng.

Lực lượng CSGT diễu hành trên các tuyến đường của TP.Vinh trong đợt ra quân cao điểm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Kết quả đáng ghi nhận là tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện cho nhân dân.

Lực lượng CSGT cũng chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương liên quan để giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự và trật tự ATGT. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải.

Kiểm tra giấy tờ đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: P.V

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh và chương trình liên ngành về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Những nỗ lực này góp phần lớn trong việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công an tỉnh Nghệ An. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS), kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

“ Qua công tác, đã phát hiện và lập biên bản 98.107 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 92.384 trường hợp, chuyển vào ngân sách Nhà nước trên 161 tỷ đồng.

Trọng tâm công tác đảm bảo TTATGT năm 2025

Năm 2025, lực lượng CSGT Nghệ An đặt trọng tâm vào việc chủ động nắm bắt tình hình thực tế, phân tích và dự báo sát sao các vấn đề liên quan đến trật tự ATGT. Đồng thời, lực lượng CSGT sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an về đảm bảo trật tự trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu TNGT và duy trì ổn định an ninh trật tự.

Tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh tại các trường học. Ảnh: Đ.C

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và địa phương để xử lý tốt các vấn đề an ninh trật tự, trật tự ATGT. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh với sự đổi mới về hình thức và nội dung. Tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải tin tức, xây dựng các chuyên mục, phóng sự chuyên sâu về an toàn giao thông, đặc biệt là các vấn đề "nóng" mà dư luận quan tâm.

CSGT sẽ duy trì và tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT. Các chuyên đề nổi cộm, như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, sẽ tiếp tục là trọng tâm xử lý. Nhiều đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm sẽ được tổ chức, đặc biệt trong các dịp lễ lớn sắp tới như Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đội CSGT - TT Công an TP Vinh điều tiết giao thông những ngày cuối năm. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Lực lượng CSGT cũng tập trung điều phối giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc. Đồng thời, lực lượng sẽ xây dựng và triển khai các phương án đón, dẫn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Nghệ An, cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn sẽ được duy trì chặt chẽ, kết hợp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy. Việc khảo sát tuyến đường và địa bàn cũng sẽ được thực hiện thường xuyên, nhằm kiến nghị các cấp, ngành xử lý bất cập trong tổ chức giao thông, khắc phục các “điểm đen” và điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về TNGT...

Phòng CSGT (Công an tỉnh) tổ chức Chương trình “Con nuôi công đoàn” hỗ trợ 18 cháu học sinh tại trường Tiểu học Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Đ.C