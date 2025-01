Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý nồng độ cồn khép kín các khung giờ, làm xuyên Tết Với phương châm xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, các đơn vị Cảnh sát giao thông phụ trách các tuyến, địa bàn sẽ triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt các khung giờ, khép kín các khu vực từ ngày đầu đến ngày cuối của dịp Tết Nguyên đán.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn giao thông gia tăng, bởi không ít người vì chủ quan hoặc thiếu ý thức đã sử dụng rượu, bia rồi tham gia giao thông, dẫn đến những sự cố đáng tiếc. Các vi phạm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Công an huyện Tương Dương kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đêm Giao thừa. Ảnh: CSCC

Để đối phó với tình trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ duy trì các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn và xử lý vi phạm 24/24h, không bỏ sót bất kỳ khung giờ hay địa bàn nào. Các tổ công tác cũng sẽ chú trọng xử lý những vi phạm về tốc độ, bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Người tham gia giao thông cần nhận thức rõ rằng, dù là trong kỳ nghỉ lễ Tết, việc tuân thủ quy định giao thông, đặc biệt là việc kiểm soát nồng độ cồn và tốc độ, không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ những người xung quanh.

Công an huyện Nghi Lộc xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên đêm. Ảnh: CSCC

Tất cả những nỗ lực trên đều hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo một mùa Tết an toàn, vui vẻ cho người dân, đồng thời ngăn ngừa những rủi ro, tai nạn có thể xảy ra trong quá trình tham gia giao thông.