Cảnh sát giao thông phát hiện lái xe khách tàng trữ gần 20kg pháo nổ

Vào hồi 5h, ngày 26/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 , thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An thực hiện tuần tra kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hoá bằng container theo Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 của Bộ Công an, Kế hoạch số 238/KH-CAT của Công an tỉnh Nghệ An, Kế hoạch số 1662/KH-PC08 của Phòng Cảnh sát giao thông, đang làm nhiệm vụ tại Km 29+500m, thuộc Quốc lộ 7, qua địa bàn xóm Đại Đồng, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương thì phát hiện ô tô khách mang BKS 37B - 026.33 di chuyển theo hướng huyện Nghi Lộc đi huyện Đô Lương có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm soát. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong gầm xe thuộc ngăn số 2 có 2 thùng carton, bên trong chứa 14 gói nilon màu đen. Bên trong mỗi gói nilon có chứa 1 khối hình hộp nhiều màu sắc, trên bề mặt có chữ nước ngoài nghi là pháo hoa nổ.

Lái xe Lê Văn Lương cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CSCC

Qua làm việc, người điều khiển xe khách nói trên khai là Lê Văn Lương (SN 1990), trú tại xóm Mai Tân, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, là lái xe thuộc nhà xe Hiền Lực. Theo đó, lái xe Lê Văn Lương khai nhận, 2 thùng carton bên trong có 14 hộp carton nhỏ (tổng khối lượng 18,88 kg) là pháo nổ do Lương mua được của một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch tại bến xe khách Lam Hồng, thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương mang về để sử dụng.

Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của đối tượng, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Văn Lương về hành vi Tàng trữ hàng cấm, thu giữ niêm phong vật chứng theo đúng quy định, đồng thời dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra, làm rõ.