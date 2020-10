Cảnh sát nổ súng vây bắt cán bộ y tế mua bán nửa yến ma túy đá

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An), thông qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Tu Lỳ (SN 1987), trú tại bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay, Lào.

Điều đáng nói Lỳ từng là du học sinh tại Việt Nam, hiện là cán bộ y tế thuộc huyện Khăm Cợt. Đối tượng Tu Lỳ có thời gian sinh sống, học tập tại Việt Nam nên rất am hiểu ngôn ngữ, địa hình, vì vậy mà hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Lực lượng chức năng mở niêm phong số ma túy thu giữ được. Ảnh: Vũ Bắc Để sớm bắt giữ Tu Lỳ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, đấu tranh, triệt xóa đường dây tội phạm nguy hiểm này. Vào ngày 25/10/2020, ban chuyên án, nhận được thông tin đối tượng Tu Lỳ sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào khu vực bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Đây là địa bàn giáp biên giới, chủ yếu là đồi núi hiểm trở, mặt khác thời điểm đó thời tiết mưa nhiều nên công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.



Đúng như dự đoán, vào khoảng 21 giờ 30' cùng ngày (25/10), các trinh sát phát hiện có 03 đối tượng đi bộ băng rừng mang theo một túi xách, nhận định thời cơ đã đến, cùng với loạt đoạn AK chỉ thiên nhằm uy hiếp các đối tượng, các tổ công tác từ nhiều ngả trong rừng lao ra, khống chế, vây bắt các đối tượng.

Đối tượng Tu Lỳ cùng tang vật: Ảnh: Vũ Bắc Tại hiện trường, đối tượng Tu Lỳ bị bắt quả tang cùng 5kg ma túy đá, 2 đối tượng còn lại lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân trốn thoát.



Hiện Công an Nghệ An đang tập trung lực lượng để tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.