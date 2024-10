Thời sự Cấp Sổ sức khỏe điện tử và Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc Chiều 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc.

Đồng chí Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương cấp huyện, cấp xã.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng/năm tiền mua sổ y bạ

Triển khai Đề án 06, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND các địa phương chuẩn bị các điều kiện về pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, nguồn lực để triển khai Sổ sức khỏe điện tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.

Đến nay, Bộ Y tế đã tạo lập được trên 98% dữ liệu Sổ sức khoẻ điện tử cho người dân, với 32.062.931 dữ liệu, trong đó có 14.638.905 công dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID với 12.518/12.693 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tích hợp vào VNeID.

Bộ Công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã tạo lập và tích hợp 911.696 dữ liệu về giấy chuyển tuyến, 2.629.117 dữ liệu về giấy hẹn tái khám trên VNeID, sẵn sàng công bố trên toàn quốc.

Toàn cảnh điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử sẽ giúp người dân theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNeID một cách dễ dàng, thuận tiện, không phát sinh chi phí đối với cùng một nội dung khám dù không cùng bệnh viện. Hàng năm, ước tính sẽ tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng tiền mua sổ y bạ cho 230 triệu lượt người khám bệnh.

Về phía các bệnh viện, khi dữ liệu được liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, cũng như giúp phục vụ chẩn đoán chính xác và hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh, tránh lãng phí.

Cơ quan quản lý nhà nước có thể phân tích dữ liệu sức khỏe người dân để thống kê, tổng hợp, dự báo, đưa ra các chính sách quản lý nhà nước, chính sách củng cố, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đem lại thuận tiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.

Hà Nội tiếp nhận hơn 45.000 hồ sơ, Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Ước tính, khi thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội.

Để nhân rộng triển khai trên toàn quốc, đến nay về mặt hạ tầng, dữ liệu của các bộ, ngành địa phương đã chủ động rà soát để triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát biểu ý kiến; lãnh đạo các tỉnh, thành đã phát biểu cam kết triển khai mở rộng thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

Thực hiện "5 đẩy mạnh, 5 đảm bảo"

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khái quát những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số; nhấn mạnh những kết quả bước đầu trong việc triển khai thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp và những bài học kinh nghiệm, những hạn chế cần khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị trực tuyến triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khoẻ điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tư tưởng chỉ đạo là "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phân công, phân cấp rõ người, rõ việc...

Các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" theo thời gian thực; chia sẻ, kết nối dữ liệu với nhau; trên cơ sở đó đánh giá, hoạch định, xây dựng đường lối, chính sách, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn. Dữ liệu phải được kết nối với Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Hạ tầng phải thông suốt; quản trị, con người phải thông minh, tất cả vì sự chăm lo đời sống, sức khoẻ, tính mạng và đặt lợi ích người dân lên trên hết, trước hết; tránh lãng phí, dàn trải, chia cắt.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều sở hữu Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID và đến năm 2025, 100% cơ sở y tế, 40 triệu người dân sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử và 100% người dân có nhu cầu được cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện 5 đẩy mạnh: Đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ về tư duy, hành động, nhận thức; đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành; đẩy mạnh triển khai các tiện ích trên nền tảng VNeID; đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, hiểu biết trong toàn dân, toàn xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện 5 đảm bảo: Đảm bảo sự tham gia đồng bộ của tất cả các bộ, ngành, địa phương; đảm bảo hạ tầng đồng bộ, thông suốt; đảm bảo nhân lực triển khai các tiện ích đủ tâm, đủ tầm, có trách nhiệm; đảm bảo 100% người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận dễ dàng, an toàn, thuận lợi; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống" theo thời gian thực.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương với mục tiêu triển khai thành công Sổ sức khoẻ điện tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID trong cả nước, đem lại tiện ích thiết thực cho người dân và trong quản lý nhà nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo một số bộ, ngành đã thực hiện nghi thức bấm nút tích hợp tiện ích Sổ sức khoẻ điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.