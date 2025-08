Pháp luật Câu chuyện sinh tồn kỳ diệu của hai cha con Nghệ An sau 13 giờ lênh đênh trên biển: Hứng nước mưa, bắt sứa ăn chống đói Giữa biển trời mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn và màn đêm đen đặc, người cha và cô con gái nhỏ 6 tuổi đã bám víu vào nhau suốt hơn 13 giờ đồng hồ, chiến đấu để giành lại sự sống. Đó là câu chuyện sinh tồn kỳ diệu của anh Nguyễn Thanh Tùng và bé Nguyễn Trần Phương Anh (phường Trường Vinh, Nghệ An), một hành trình khiến ai nghe qua cũng nghẹn ngào, xúc động.

Anh Nguyễn Thanh Tùng kể lại câu chuyện sinh tồn kỳ diệu của hai cha con sau 13 giờ lênh đênh trên biển. Clip: Hoàng Nguyên

Chiều 30/7, hai cha con anh Tùng ra bãi biển Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) để vui chơi và chèo SUP. Khi ấy, họ chỉ mới bơi gần bờ, chưa chèo xa, cả hai đều mặc áo phao và dây SUP được buộc cẩn thận vào chân anh Tùng.

Bất ngờ, những đợt sóng lớn do gió Nam thổi mạnh đã đánh dạt bé Phương Anh ra xa bờ. Anh Tùng lập tức lao theo để cứu con. Nhưng càng cố gắng bơi ngược sóng, cả hai càng bị cuốn xa, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chỉ sau vài đợt sóng dữ, đất liền đã khuất dạng. Sóng cao tới 2 mét liên tục đánh úp chiếc SUP, khiến hai cha con nhiều lần bị hất văng, uống nước biển và kiệt sức. Toàn bộ đồ sinh tồn trong ba lô bị cuốn trôi. Thế nhưng, nhờ kỹ năng sinh tồn, anh Tùng vẫn cố giữ bình tĩnh, vừa xoay xở giữ SUP nổi giữa dòng, vừa trấn an con gái nhỏ không hoảng loạn.

Đêm xuống, giữa biển khơi tối tăm, hai cha con chỉ biết bám chặt vào chiếc SUP trong hy vọng mong manh. May mắn thay, trời đổ mưa giông, giúp anh Tùng hứng được một ít nước mưa cho hai bố con uống cầm chừng. Họ thậm chí bắt được một con sứa để chống đói.

Điều khiến ai cũng phải khâm phục chính là tinh thần phi thường của bé Phương Anh mới 6 tuổi, nhưng không hề khóc, không hoảng loạn, dù bị sóng đánh bật khỏi SUP nhiều lần, uống nước mặn, lạnh cóng trong bóng đêm biển cả.

Hai cha con anh Tùng thời điểm được tàu vận tải VINASINE 555 cứu. Ảnh: CSCC

Phép màu đã đến vào lúc 6h30 sáng ngày 31/7. Tại tọa độ 18.39.8433, tàu vận tải VINASINE 555 (số hiệu QN-8425) do thuyền trưởng Trần Đình Hải chỉ huy đã phát hiện hai cha con đang trôi dạt lênh đênh ngoài khơi, cách đất liền hơn 30km, vượt qua cả khu vực đảo Mắt. Tàu lập tức tổ chức cứu hộ và đưa hai nạn nhân lên tàu an toàn.