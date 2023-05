Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt nặng sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An; Chelsea công bố huấn luyện viên mới; Huấn luyện viên Troussier sắp đối đầu nhà cầm quân từng vang danh châu Âu... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt nặng sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An

Ngày 29/5/2023, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-LĐBĐVN: Câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt 15 triệu đồng do không thực hiện ghi hình kỹ thuật trận đấu giữa đội bóng này với Sông Lam Nghệ An vào ngày 26/5/2023 trên Sân vận động Hàng Đẫy.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy, tổ trọng tài điều khiển trận đấu, đặc biệt là trợ lý Nguyễn Thành Sơn đã mắc sai lầm khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An. Trưởng Ban trọng tài VFF - Đặng Thanh Hạ thừa nhận: “Tình huống đó rõ ràng là sai, chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Tuy nhiên, vấn đề là vì sao trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn đưa ra quyết định sai lầm mới là điều cần được phân tích. Trọng tài luôn phải có sự tập trung trong 90 phút trên sân. Nhưng chỉ cần một tích tắc mất tập trung là dẫn đến quyết định sai sót.

Ở tình huống Đinh Xuân Tiến chuyền bóng cho Kandolo ở cuối hiệp 1, trợ lý Thành Sơn chỉ quan sát một cầu thủ áo vàng nhận bóng và đối mặt với thủ môn nên giật mình và căng cờ báo việt vị. Một thoáng thiếu tập trung rơi đúng vào thời điểm cầu thủ Sông Lam Nghệ An chuyền bóng xuống. Đây là điều đáng tiếc bởi sai lầm của trợ lý Thành Sơn ảnh hưởng tới kết quả trận đấu”.

Chelsea công bố huấn luyện viên mới

Tối 29/5 (giờ Hà Nội), trang web Chelsea xác nhận Mauricio Pochettino trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội bóng.

"Chúng tôi vui mừng thông báo Mauricio Pochettino là huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng", phía Chelsea cho hay. "Nhà cầm quân người Argentina sẽ bắt đầu vai trò mới vào ngày 1/7/2023 theo hợp đồng hai năm, với tùy chọn gia hạn thêm một năm".

Huấn luyện viên Pochettino dự kiến nhận lương khoảng 7,5 triệu bảng/mùa tại sân Stamford Bridge, mức thu nhập cao thứ 5 ở giải đấu sau Mikel Arteta (9,5 triệu bảng), Erik ten Hag (10 triệu bảng), Jurgen Klopp (15 triệu bảng) và Pep Guardiola (20 triệu bảng).

Huấn luyện viên Troussier sắp đối đầu nhà cầm quân từng vang danh châu Âu

Chiều 29/5, VFF xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Syria trên sân vận động Thiên Trường vào ngày 20/6.

Hiện Syria xếp hạng 90 thế giới, hơn tuyển Việt Nam 5 bậc. Đội bóng Tây Á cũng từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Syria đã giành 6 điểm ở vòng loại này, với 1 thắng lợi trước Lebanon cùng 3 lần cầm hòa các đối thủ Iraq (2 lần) và UAE.

Tuyển Syria được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hector Cuper, người từng là thuyền trưởng của Valencia, Inter Milan, Real Betis hay Parma.

Về thành phần lực lượng, đội bóng này sở hữu một số gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu như Abdul Weiss, Oliver Kawo, Amma Ramadan hay Simon Amin.

Trước đó, VFF cũng thông báo, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Hong Kong vào ngày 15/6 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chơi ấn tượng trong màu áo Câu lạc bộ Seoul E-Land

Tính đến thời điểm hiện tại, Văn Toàn vẫn chưa ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào cho Seoul E-Land. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được sự tin tưởng của Ban huấn luyện.

Mới đây, theo một thống kê của Seoul E-Land, Văn Toàn đang dẫn đầu về số lần giành quyền kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 sân đối phương, tính trung bình trong mỗi 90 phút là 1,1 lần.

Con số này hơn so với các đồng đội trên hàng công như Yoo Jung-wan (1,0 lần), Ronan (1,0 lần) hay Lee Sang-min (0,8 lần).

Bên cạnh đó, cựu sao Hoàng Anh Gia Lai cũng đứng thứ hai về số lần rê bóng thành công với 1,3 lần sau mỗi 90 phút, chỉ kém duy nhất Yoo Jung-wan.

Tuy vậy, tỷ lệ rê bóng thành công của Văn Toàn mới đạt 45,5%./.