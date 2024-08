Thể thao Câu lạc bộ Công an Hà Nội mượn thủ môn trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V-League Nhằm củng cố lực lượng cho mùa giải mới, Câu lạc bộ Công an Hà Nội quyết định mượn thủ môn trẻ của SLNA - Chu Văn Tấn.

Thủ môn Chu Văn Tấn trong màu áo đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Sau khi trả hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường về cho đội bóng Sông Lam Nghệ An, bước đến mùa giải 2024/2025, Công an Hà Nội tiếp tục mượn thủ môn trẻ Chu Văn Tấn.

Sở dĩ đội bóng ngành Công an mượn Chu Văn Tấn là bởi theo Điều lệ V-League 2024/2025, mỗi câu lạc bộ tham gia giải phải sở hữu 3 cầu thủ có tuổi dưới 23. Chính vì vậy, việc mượn thủ môn này là bước đi hết sức phù hợp với CLB Công an Hà Nội. Điều đó không những giúp đội bóng ngành Công an đáp ứng đúng quy định của giải, mà còn củng cố hữu hiệu cho hàng thủ.

Như vậy, với việc xuất hiện của thủ môn trẻ Sông Lam Nghệ An, mùa giải tới CLB Công an Hà Nội sẽ có 3 thủ môn gồm: Nguyễn Filip, Patrick Le Giang và Chu Văn Tấn.

Chu Văn Tấn sinh năm 2003 là thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Năm 2023, trong vai trò là "người gác đền" chính, Chu Văn Tấn đã cùng Đội U21 Sông Lam Nghệ An giành được vị trí Á quân giải U21 Quốc gia.

Sau thành công tại giải đấu đó, Chu Văn Tấn được Câu lạc bộ Kon Tum mượn để thi đấu tại giải hạng Nhì Quốc gia 2023. Dẫu không thể giúp đội bóng này thăng hạng, nhưng cá nhân Chu Văn Tấn đã để lại nhiều ấn tượng trong mắt khán giả cũng như các nhà chuyên môn.

Chu Văn Tấn được đánh giá là thủ môn có phong độ tương đối ổn định, tự tin, khả năng phán đoán tình huống khá tốt. Anh không chỉ đảm nhiệm tròn vai cho vị trí trấn giữ khung thành, mà còn thường xuyên điều chỉnh, chỉ đạo hàng thủ đội nhà trước những pha phản công chớp nhoáng của đối phương.

Bước đến mùa giải 2024/2025, ngoài sự ra đi của thủ môn Văn Tiến, Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó rất nhiều tài năng khác là Văn Việt, Cao Văn Bình, Bảo Ngọc hay Hữu Hậu. Vì vậy, được Câu lạc bộ Công an Hà Nội mượn thi đấu cho V-League 2024/2025 là cơ hội để Chu Văn Tấn có thể được xuất hiện ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp nhất Việt Nam./.