Thể thao U11 Sông Lam Nghệ An giành vé vào Bán kết sau khi đánh bại U11 Quảng Nam U11 Sông Lam Nghệ An đã không mấy khó khăn để đánh bại U11 Quảng Nam với tỷ số đậm 3-0 ở Tứ kết để ghi tên mình vào trận Bán kết. Cuộc so tài giữa hai đội trong khuôn khổ giải Nhi đồng toàn quốc 2024 diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh vào chiều 3/8.

U11 Sông Lam Nghệ An tạo ra sức ép lớn lên phần sân của đối phương. Ảnh: Sỹ Hiếu

U11 Sông Lam Nghệ An trải qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Quang Thọ giành chiến thắng trước chủ nhà Bắc Ninh với tỷ số 3-2; thắng P.I.P Ngọc Hùng với tỷ số 4-0; thắng Đồng Nai với tỷ số 3-0. Với kết quả đó, U11 Sông Lam Nghệ An xếp ở vị trí đầu bảng A và giành vé vào Tứ kết.

Tại trận đấu Tứ kết, U11 Sông Lam Nghệ An đối đầu với đội đứng nhì bảng C là U11 Quảng Nam.

Bước vào cuộc so tài này, đoàn quân của huấn luyện viên Quang Thọ sớm thể hiện đẳng cấp vượt trội khi làm chủ hoàn toàn thế trận và gây sức ép lớn lên phần sân đối phương.

Tạo ra hàng loạt các cơ hội trước khung thành đối phương, U11 Sông Lam Nghệ An đã mang về chiến thắng đậm 3-0 ở Tứ kết. Ảnh: Sỹ Hiếu

Sau nhiều pha bỏ lỡ đến phút thứ 10, U11 Sông Lam Nghệ An đã mở được tỷ số trận đấu. Bàn thắng xuất phát từ pha trả ngược về tuyến 2 của tiền đạo Đức Anh cho Bá Duẩn. Đội trưởng U11 Sông Lam Nghệ An tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm để làm tung lưới đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 6 của hiệp thi đấu thứ hai, U11 Sông Lam Nghệ An tiếp tục nhân đôi cách biệt. Bàn thắng được ghi do công của Minh Đức sau tình huống đánh đầu cận thành làm tung lưới Quảng Nam.

Sau khi ghi được 2 bàn thắng U11 Sông Lam Nghệ An vẫn chiếm thế chủ động và tạo nên thế trận 1 chiều lên U11 Quảng Nam. Và vào những phút cuối, U11 Sông Lam Nghệ An ấn định chiến thắng 3-0 bằng cú đúp của Bá Duẩn. Bàn thắng được ghi từ cú căng ngang chuẩn xác của Đức Anh, đội trưởng U11 Sông Lam Nghệ An băng vào dễ dàng đệm lòng vào lưới trống.

Với kết quả này, U11 Sông Lam Nghệ An điền tên vào chơi trận Bán kết, diễn ra vào ngày 5/8. U11 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp một trong 2 đội Thái Nguyên hoặc Hải Dương.