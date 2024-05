Cầu thủ nhí thị xã Hoàng Mai nỗ lực tiến sâu vào Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26

(Baonghean.vn) - Là đội bóng có số lần tham dự giải ít nhất do thị xã Hoàng Mai mới thành lập cách đây 1 thập kỷ, tuy nhiên, không vì thế mà các cầu thủ nơi địa đầu xứ Nghệ tỏ ra e dè trước các đội bóng kỳ cựu tại giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Clip: Q.A

Cái nắng gay gắt của ngày hè không cản nổi bước chạy của những cầu thủ nhí TX. Hoàng Mai. Đều đặn mỗi buổi chiều, tại sân vận động thị xã, thầy và trò đều căng sức tập luyện, chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu hấp dẫn nhất dành cho lứa tuổi thiếu niên – nhi đồng trên địa bàn tỉnh sắp sửa khởi tranh.

Đội Thiếu niên và Nhi đồng TX. Hoàng Mai sẵn sàng cho mùa giải mới. Ảnh: Q.A

Thị xã Hoàng Mai là “em út” của giải đấu. Cúp Báo Nghệ An đã bước sang tuổi 26, tuy nhiên, số lần tham dự của TX. Hoàng Mai chỉ mới non nửa con số ấy, nguyên nhân là do địa phương này mới thành lập cách đây 1 thập kỷ. Mặc dù vậy, không ai có thể phủ nhận tài năng của đội bóng non trẻ này. Minh chứng là nhi đồng TX. Hoàng Mai đã lên ngôi vô địch vào mùa giải năm 2017. Trong 2 mùa giải gần nhất, đội bóng địa đầu xứ Nghệ cũng đã vượt qua hàng loạt ông lớn, chỉ dừng bước trước những trận đấu cuối cùng…

Nhắc về những mùa giải đã qua, huấn luyện viên Hồ Hữu Tiến của đội bóng nhí TX. Hoàng Mai vẫn còn những tiếc nuối: Mùa giải 2022, các em đã đi đến trận đấu chung kết, tiếc rằng không thể chạm được đỉnh vinh quang. Mùa giải năm ngoái, đội thiếu niên Hoàng Mai cũng thi đấu rất xuất sắc, tuy nhiên, chấm Penalty căng thẳng đã khiến đội dừng bước tại bán kết trước thành phố Vinh. Dù không thể giành được vị trí cao nhất, nhưng chúng tôi rất tự hào về các học trò của mình. Một đội bóng non trẻ, tuy nhiên khi bước vào giải, các em đều thi đấu nhiệt huyết, tự tin, không run sợ trước đối thủ nào.

Các cầu thủ nhí TX. Hoàng Mai ra sức tập luyện trước thềm mùa giải. Ảnh: Q.A

“Về lực lượng năm nay, theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi thì không bằng năm ngoái, đặc biệt là thể hình của lứa cầu thủ này nhỏ hơn so với các bậc đàn anh trước kia. Bên cạnh đó, các cầu thủ năm nay đa số là cầu thủ mới, được tuyển chọn từ các địa phương, không có cầu thủ từ trong các lò đào tạo trở về. Đây cũng là khó khăn trong công tác huấn luyện. Tuy nhiên bù lại, các em đều có kỹ thuật cá nhân tốt, đặc biệt là tinh thần nghiêm túc tập luyện, quyết tâm cao. Điều đó khiến các chúng tôi rất hài lòng…”, HLV Hồ Hữu Tiến nhấn mạnh.

Được biết, việc tuyển chọn cầu thủ và tập luyện chuẩn bị cho Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 đã được TX. Hoàng Mai thực hiện cách đây hơn 1 tháng. Tuy nhiên, do các em chưa được nghỉ hè nên tần suất tập chưa đều đặn. Kể từ giữa tháng 5 này, cả lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên mới sắp xếp được thời gian để rèn luyện hàng ngày.

Đội Nhi đồng Hoàng Mai được tuyển chọn kỹ càng từ các địa phương. Ảnh: Q.A

Những năm trước đây, do cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nên việc tập luyện cho các đội bóng phải thuê sân cỏ nhân tạo ở phường Quỳnh Dị, điều này vừa tốn chi phí, vừa khiến quãng đường đến sân tập của các em xa hơn. Thấu hiểu được sự vất vả đó, cùng với sự đầu tư nghiêm túc cho phong trào văn hoá, thể dục thể thao thị xã, trong 1 năm qua, thầy và trò các đội bóng thiếu niên, nhi đồng TX. Hoàng Mai đã được tập luyện tại sân vận động mới hiện đại, khang trang hơn, đây cũng là nguồn động viên quý giá để các em quyết tâm thi đấu tốt khi bước vào mùa giải.

Trong số các cầu thủ nhí năm nay của TX. Hoàng Mai có những cái tên khá triển vọng như Viết Phát, Duy Khang (đội thiếu niên) hay Hoàng Duy, Quốc Việt (đội nhi đồng). Các em đều có những điểm nổi bật như có thể thi đấu ở nhiều vị trí, có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng đột biến cao cùng tinh thần thi đấu mãnh liệt, là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội.

Những năm qua, TX. Hoàng Mai đã trở thành cái nôi đào đạo bóng đá trẻ hàng đầu của tỉnh, đã có những ngôi sao toả sáng và bước lên sân chơi lớn của cả nước, xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ sau noi theo như Hồ Văn Cường, Trần Đình Tiến, Phùng Văn Nam… Đó là những thành tích rất đáng tự hào về phong trào thể dục, thể thao tại địa phương mới được thành lập 1 thập kỷ qua.

Các cầu thủ TX. Hoàng Mai lắng nghe chiến thuật từ huấn luyện viên. Ảnh: Q.A

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Ngọc - Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông TX. Hoàng Mai cho biết: Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là sân chơi đã có thương hiệu, uy tín hàng chục năm qua. Do đó, dù là địa phương non trẻ, tuy nhiên thị xã Hoàng Mai cũng quyết tâm tham dự cả 2 đội ở 2 lứa tuổi, vừa tăng thêm niềm hy vọng có thể giành huy chương, vừa tạo cơ hội tối đa cho các em thoả sức đam mê, có những ngày hè thật ý nghĩa.